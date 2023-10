Skeletal Ramains: Nowy album "Fragments Of The Ageless" w 2024 roku

Piąty album Skeletal Remains ozdobi okładka autorstwa Anglika Dana Seagrave'a, nadwornego artysty sceny deathmetalowej, którego prace znajdziemy na płytach najważniejszych przedstawicieli gatunku, w tym Suffocation, Entombed, Morbid Angel czy Pestilence.

"'Fragments Of The Ageless' to dający w kość kawał czystego death metalu. Bezwzględna, napędzana blastami lawina riffów i kompozycji bez zbędnych upiększeń. Wszystko na tej płycie zionie agresją i brutalnością" - zapewniają Amerykanie.

Na nowej płycie podopiecznych niemieckiej Century Media Records usłyszymy dwóch nowych członków zespołu, czyli perkusistę Pierce'a Williamsa i basistę Briana Rusha, którzy w ostatnich latach zasilili szeregi grupy dowodzonej przez grającego na gitarze wokalistę Chrisa Monroya i gitarzystę Mike'a De La O.

Album "Fragments Of The Ageless" ujrzy światło dzienne 8 marca 2024 roku. Dalsze szczegóły dotyczące następcy płyty "The Entombment Of Chaos" (2020 r.) nie zostały jeszcze ujawnione.

Tymczasem już teraz możecie zobaczyć wideoklip do właśnie wypuszczonego, nowego singla "Void Of Despair":