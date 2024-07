Od 13 do 14 lipca odbywał się Clout Festival, czyli "pierwszy i jedyny worldwide rap festiwal w Polsce". Tutaj wystąpili, m.in. Playboi Carti, Yung Lean, Rich Amiri i Trippie Red. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem, więc wszystkie bilety zostały wyprzedane.

Okazuje się jednak, że wydarzenie zakończyło się totalną porażką organizacyjną. Uczestnicy byli przerażeni ochroną, która przez napierających ludzi na barierki zaczęła ich atakować.

Clout Festival: "Jedna wielka kompromitacja"

Festiwalowicze podzielili się dramatycznymi nagraniami na mediach społecznościowych, gdzie można zauważyć skrajne zachowania ochrony. Uczestników przerzucano przez barierki i dochodziło do ogromnie niebezpiecznych sytuacji, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Opublikowano również zdjęcia obrażeń, jakich doznali.

"Sama organizacja tej imprezy była do niczego. Stałem z kolegą przy barierkach i w pewnym momencie zaczął napierać na nas tłum z tyłu. Więc my siłą rzeczy też napieraliśmy na te barierki, tylko nie z naszej winy. Było dość niebezpiecznie, bo jak ktoś by upadł, to mógłby zostać stratowany. Można więc było otworzyć te barierki, żeby nie dopuścić do takich sytuacji" - relacjonuje 17-letni uczestnik w rozmowie z Onetem.

Przerażony festiwalowicz przyznał, że w pewnym momencie zaczął się bać o własne zdrowie. Ochrona rzucała się na niemal każdą osobę, nie tylko niewłaściwie się zachowującą. Chłopak zarzucił im przebywanie na środkach odurzających.

"Zamiast tego ochroniarze wpadli w tłum i zaczęli tłuc, kogo popadnie. Oczywiście nie wszyscy, większość zachowywała się w porządku, nawet dawali wodę. Ale była taka grupa, w której ci ochroniarze byli naprawdę agresywni. Jakby po jakichś dopalaczach. Ja rozumiem, że jak ktoś robi "bydło" - bo byli i tacy wśród uczestników - to się wobec niego interweniuje. Ale ci ochroniarze popychali i bili pierwszych z brzegu" - mówi.

Opowiedział również o sytuacji, której był świadkiem. Widział, jak jedna dziewczyna była przyciśnięta do ziemi przez ochroniarza i przez to miała trudności z oddychaniem. Wówczas wystraszony festiwalowicz zaczął mieć nadzieję, że uda mu się wycofać z całej sytuacji. Okazuje się także, że nikt nie wiedział, kto jest z ochrony, bo nie wszyscy byli oznaczeni.

"W ogóle część z tych porządkowych nie miała firmowych koszulek i nie wiadomo było, kto jest ochroniarzem, a kto nie. Poza tym część z nich miała kominiarki, żeby nie było widać ich twarzy. Po co się zakrywali? To byli naprawdę 'napakowani' goście, prawie same 'karki' (...)" - podsumowuje uczestnik.

W internecie można przeczytać inne komentarze na temat tragicznych zdarzeń: "nigdy nie czułem się tak zagrożony jak wczoraj", "3 edycja Cloutu to jedna, wielka kompromitacja PR’owa organizacij (...) Uczestnicy skarżą się, że ochrona i wolontariusze nie reagują na prośbę pomocy, a ludzie z tyłu mdleją i nikt im nie chce pomóc".

Co na to organizacja festiwalu? "Bramki pod sceną zostały ustawione zgodnie z wytycznymi właściwych służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy. Takie same ułożenie praktykuje się na innych festiwalach. (...) Ochrona musi reagować, żeby nie dopuścić do krzywdy i zagrożenia życia innych osób w pierwszej linii. Odnotowaliśmy kilka niewłaściwych zachowań niektórych pracowników ochrony, już podjęliśmy stosowne kroki, żeby ukarać te osoby - zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - oświadcza produkcja wydarzenia.

Ale to nie koniec - na miejscu brakowało wody, której butelka na wydarzeniu normalnie kosztowała 14zł. Co więcej, impreza trwająca z niedzieli na poniedziałek spowodowała aferę wśród mieszkańców, muszących, m.in. wstać rano do pracy. Muzyka miała być skandalicznie głośna, a warszawiacy do 5 rano odczuwali grające basy w swoich domach.

