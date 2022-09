W mediach społecznościowych krąży nagranie z występu, który według "Bilda" odbył się 17 września w Lipsku na wschodzie Niemiec.



"Po tym, jak podczas mojej piosenki pojawiło się więcej tego typu okrzyków, natychmiast przerwałam występ" - poinformowała Melanie Müller na Instagramie. "Od razu podkreśliłam, że należy powstrzymać się od takich uwag" - dodała.



Wokalistka w specjalnym oświadczeniu zapewniła, że nie ma nic wspólnego z "nazistami i prawicowymi radykałami".



Okrzyk "Sieg Heil!" (wiwat zwycięstwo) w III Rzeszy towarzyszył hitlerowskiemu salutowi.

"W obecnej sytuacji nie mogę tak łatwo wejść w imprezowy nastrój. Jest na to po prostu za dużo. Fakt jest taki: naziści nie należą do mojej publiczności. Wyraźnie dystansuję się od tego, co wydarzyło się na występie w Lipsku i mam nadzieję, że będę miała okazję się publicznie z tym zmierzyć, ale to wymaga czasu. Dlatego wspólnie z organizatorem Feldschlösschen postanowiłam odwołać na razie jutrzejszy występ w Dreźnie" - napisała na Instagramie.

Kim jest Melanie Müller?

34-latka z Oschatz (miasteczko położone między Lipskiem a Dreznem) początkowo pracowała w restauracjach i barach. To właśnie tam odkrył ją fotograf Andreas Koll, dzięki któremu zaczęła robić karierę jako erotyczna modelka.



W 2013 r. pojawiła się w telewizyjnym programie "Der Bachelor" (niemiecka wersja reality show "Kawaler do wzięcia"), w którym dotarła do finału. Wówczas wypuściła swoją piosenkę "Ob Mann, ob Frau - ich nehm's nicht so genau". Kolejne telewizyjne show z jej udziałem, to m.in. "Celebrity Splash", "Jestem gwiazdą... Wyciągnijcie mnie stąd" (wygrana w 2014 r.) i "Promi Big Brother" (z udziałem celebrytów). W tym ostatnim w sierpniu 2021 r. została laureatką dziewiątej edycji.

Jako wokalistka znana głównie na scenie muzyki szlagierowej (popularna głównie w krajach niemieckojęzycznych i na Górnym Śląsku) w 2014 r. nagrała piosenkę "Auf geht's, Deutschland schießt ein Tor!" z okazji piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii, wygranych przez drużynę Niemiec.