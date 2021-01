Siostry Szydłowskie wracają! Zwyciężczynie "The Voice Senior" zapowiadają debiut

Siostry Elżbieta, Jolanta i Krystyna Szydłowskie skradły serca publiczności występując w programie "The Voice Senior". Śpiewające w drużynie Urszuli Dudziak panie, wygrały głosami widzów pierwszą edycję show. Już 5 lutego 2021 roku wszyscy wielbiciele talentu Sióstr Szydłowskich będą mogli cieszyć się ich debiutancką płytą. Do sieci trafił pierwszy singel zapowiadający wydawnictwo – "Sing Sing Sing".

Siostry Szydłowskie zapowiedziały debiutancką płytę /Jakub Kamiński /East News

Album będzie nosić tytuł po prostu "Siostry Szydłowskie", a ukaże się nakładem wytwórni Universal Music Polska. Płytę wypełni osiem coverów, które Elżbieta, Jolanta i Krystyna Szydłowskie śpiewały podczas występu w programie "The Voice Senior", czyli między innymi utwory znane z repertuaru Alibabek, The Andrews Sister, Dolly Parton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siostry Szydłowskie w "The Voice Senior" TVP

Elżbieta, Jolanta i Krystyna Szydłowskie pochodzą z Łodzi. Występ w "The Voice Senior" był ich hołdem dla mamy, która marzyła o tym, że córki zaśpiewają razem na scenie. Nie tylko spełniły jej marzenie, ale wygrały w wielkim stylu. Oczarowały publiczność harmonijnym śpiewem i niebywałym kobiecym wdziękiem, zabierając widzów w swingującą, sentymentalną podróż do lat młodości dzisiejszych seniorów. "Jestem szczęśliwa i bardzo dumna" - mówiła po zwycięstwie Urszula Dudziak, trenerka Sióstr.

Krystyna ma spośród sióstr największe doświadczenie sceniczne. Mieszkająca od lat w Lublinie, występowała przez wiele lat w tamtejszym Teatrze Kameralnym, śpiewała w operetce i zagrała kilkadziesiąt ról. Elżbieta (była nauczycielka chemii) i Jolanta wystąpiły razem przed laty na wielu znanych festiwalach, chociażby na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Jolanta była też wokalistką w zespole Primo Voto.

Pełna lista utworów na płycie "Siostry Szydłowskie" prezentuje się następująco:



1. "Sing Sing Sing"

2. "Lollipop"

3. "Jolene"

4. "It's In His Kiss (The Shoop Shoop Song)"

5. "Kwiat Jednej Nocy"

6. "Hula Hana"

7. "Honey Honey"

8. "Winter Wonderland".