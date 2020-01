Sia zaskoczyła wyznaniem. Zdradziła, że adoptowała dziecko

Sia - autorka przeboju "Chandelier" - przyznała w wywiadzie dla "GQ", że ma adoptowanego syna.

Sia zdradziła, że ma adoptowanego syna /Noam Galai /Getty Images

Sia Furler, to autorka wielu przebojów. Sama wylansowała takie piosenki jak "Chandelier", "Cheap Thrills", "Unstoppable" oraz "Alive". Ponadto pisała dla największych gwiazd - Rihanny, Christiny Aguilery i Kelly Clarkson.



Wokalista stroni od publicznych wystąpień, chroni swoje życie prywatne, a na koncertach pojawia się w ogromnej peruce zasłaniającej jej twarz. Tym razem jednak postanowiła zrobić wyjątek i w rozmowie z magazynem "GQ", ujawniła kilka zaskakujących szczegółów ze swojego życia.

Pochodząca z Australii artystka przyznała, że proponowała swojego przyjacielu, producentowi i autorowi hitów Diplo, przygodny seks.

"Znaczna część naszej relacji mija nam na unikaniu seksu, żeby nie zrujnować naszej kontaktów zawodowych. On jest super przystojny. W tym roku wysłałam do niego SMS-a: 'Posłuchaj, jesteś jedną z pięciu osób, które mnie seksualnie pociągają i teraz, gdy postanowiłam, że będę do końca życia sama i adoptowałam syna, nie ma czasu na związki. Więc jeśli jesteś zainteresowany seksem bez zobowiązań, odezwij się'" - oznajmiła

Wokalistka nie pociągnęła wątku adoptowanego dziecka. Nie zapytał o to również dziennikarz przeprowadzający wywiad.

Ostatni związek Sii - z filmowcem Erikiem Andersem Langiem - trwał dwa lata (od 2014 do 2016 roku) i zakończył się rozwodem.

Australijka o zamiarze adopcji pisała w zeszłym roku na Twitterze. W tamtym czasie chciała pomóc nastolatkowi o imieniu Dasani, który pojawi się w dokumencie HBO "Foster".