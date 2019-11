Shakira zaskoczyła w nowej fryzurze. Spektakularna przemiana kolumbijskiej gwiazdy

Kolumbijska wokalistka Shakira znana jest nie tylko ze swoich przebojów, ale też charakterystycznych loków. Tym większym zaskoczeniem dla fanów było najnowsze zdjęcia na Instagramie.

Shakira zaprezentowała się bowiem w wyprostowanych włosach - nowa fryzura wzbudziła entuzjazm wśród fanów gwiazdy.



Jedno z nowych zdjęć pochodzi prawdopodobnie z planu reklamowego. Wokalistka ujawniła, że szykuje kolejny zapach swoich perfum.

To niejedyne nowości z obozu kolumbijskiej gwiazdy - obecnie skupia się na promocji nadchodzącego dokumentalnego filmu "Shakira in Concert: El Dorado World Tour".

Film opowiada nie tylko o trasie koncertowej Shakiry, ale także o tym jak gwiazda przezwyciężyła ciężką chorobę strun głosowych.

Dokument będzie miał światową premierę w najbliższą środę 13 listopada.



Shakira wyreżyserowała dokument z pomocą Jamesa Merrymana, a większość materiału została nakręcona na koncercie gwiazdy w sierpniu 2018 r. w Los Angeles. W filmie znajdą się również zakulisowe klipy oraz komentarz samej wokalistki.Hiszpańskojęzyczny album "El Dorado" Shakira wydała w maju 2017 r.

Początek tournee został przesunięty w związku ze zdrowotnymi problemami wokalistki. Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.



W listopadzie 2018 r. w Bogocie (Kolumbia) odbył się ostatni koncert na trasie "El Dorado World Tour".

Shakira in Concert: El Dorado World Tour (Official Trailer)

Shakira in Concert: El Dorado World Tour (Official Trailer)

Shakira urodziła się w 1977 r. w kolumbijskim mieście Barranquilla. Dziadkowie od strony ojca wyemigrowali z Libanu do Nowego Jorku, gdzie urodził się jej ojciec, który w wieku pięciu lat wyemigrował do Kolumbii. Jej imię pochodzi z języka arabskiego, a tłumaczone na język polski oznacza "kobietę pełną łaski" jak i "wdzięczną", dla swego dobroczyńcy. Jej kuzynką jest Valerie Dominguez, modelka i Miss Kolumbii 2005.

Po okresie nagrywania piosenek hiszpańskich, anglojęzyczną płytę "Laundry Service" piosenkarka nagrała w 2001 r. Płyta stała się największym dotychczas sukcesem komercyjnym artystki, a wiele piosenek stało się ogólnoświatowymi przebojami. Album rozszedł się w 13 mln nakładzie.



Kolejne płyty "Fijacion Oral Vol. 1" oraz anglojęzyczna wersja "Oral Fixation Vol. 2" wydane w 2005 r., potwierdziły sukces kolumbijskiej artystki na muzycznej estradzie. Piosenka "Hips Don't Lie" została najlepiej sprzedającym się utworem roku.



W 2010 r. Shakira nagrała piosenkę "Waka Waka (This Time for Africa)", która została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA. Utwór spotkał się z gorącym przyjęciem, stał się hitem oraz najlepiej sprzedającym się singlem promującym tego typu imprezę. Angielska wersja piosenki zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej oglądanych teledysków w serwisie YouTube.

Clip