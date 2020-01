Shakira ostro trenuje przed Super Bowl 2020. Kto jej pomaga? [INSTAGRAM]

Na Instagramie kolumbijska wokalistka Shakira prezentuje swoje przygotowania przed występem podczas finału Super Bowl, który odbędzie się 2 lutego.

W finale rozgrywek w futbolu amerykańskim na stadionie w Miami na Florydzie zmierzą się San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs.

Super Bowl to najważniejsze sportowe wydarzenie w USA, które gromadzi przed telewizorami dobrze ponad 100 mln widzów.

Podczas występów w przerwie występują największe gwiazdy. W ostatnich latach pojawili się m.in. Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyonce, Coldplay, Katy Perry, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna czy Black Eyed Peas.

Wcześniej dla kibiców występowali także m.in. The Rolling Stones, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, Prince, Janet Jackson, Christina Aguilera, Phil Collins, Aerosmith i Britney Spears.



2 lutego 2020 r. na stadionie show dadzą Jennifer Lopez i Shakira.

Obie wokalistki w mediach społecznościowych relacjonują przygotowania do wielkiego występu.

Kolumbijkę przygotowuje trenerka gwiazd Anna Kaiser, pracująca wcześniej z m.in. Hilary Duff i Sarah Jessiką Parker.

Na początku tego roku Shakira wypuściła swój nowy hiszpańskojęzyczny singel - "Me Gusta".

Wokalistka do współpracy zaprosiła portorykańskiego rapera i wokalistę Anuela AA, którego przebój "China" ( sprawdź! ) ma na YouTube już ponad miliard wyświetleń.

Przypomnijmy, że wokalistka w listopadzie 2018 r. w Bogocie (Kolumbia) zagrała ostatni koncert na trasie "El Dorado World Tour".

Rok później odbyła się premiera dokumentalnego filmu "Shakira in Concert: El Dorado World Tour".

Film opowiada nie tylko o trasie koncertowej Shakiry, ale także o tym jak gwiazda przezwyciężyła ciężką chorobę strun głosowych.

Shakira wyreżyserowała dokument z pomocą Jamesa Merrymana, a większość materiału została nakręcona na koncercie gwiazdy w sierpniu 2018 r. w Los Angeles. W filmie znalazły się również zakulisowe klipy oraz komentarz samej wokalistki.Hiszpańskojęzyczny album "El Dorado" Shakira wydała w maju 2017 r.

Początek tournee został przesunięty w związku ze zdrowotnymi problemami wokalistki. Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.



Shakira urodziła się w 1977 r. w kolumbijskim mieście Barranquilla. Dziadkowie od strony ojca wyemigrowali z Libanu do Nowego Jorku, gdzie urodził się jej ojciec, który w wieku pięciu lat wyemigrował do Kolumbii. Jej imię pochodzi z języka arabskiego, a tłumaczone na język polski oznacza "kobietę pełną łaski" jak i "wdzięczną", dla swego dobroczyńcy. Jej kuzynką jest Valerie Dominguez, modelka i Miss Kolumbii 2005.

Po okresie nagrywania piosenek hiszpańskich, anglojęzyczną płytę "Laundry Service" piosenkarka nagrała w 2001 r. Płyta stała się największym dotychczas sukcesem komercyjnym artystki, a wiele piosenek stało się ogólnoświatowymi przebojami. Album rozszedł się w 13 mln nakładzie.



Kolejne płyty "Fijacion Oral Vol. 1" oraz anglojęzyczna wersja "Oral Fixation Vol. 2" wydane w 2005 r., potwierdziły sukces kolumbijskiej artystki na muzycznej estradzie. Piosenka "Hips Don't Lie" została najlepiej sprzedającym się utworem roku.



W 2010 r. Shakira nagrała piosenkę "Waka Waka (This Time for Africa)", która została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA. Utwór spotkał się z gorącym przyjęciem, stał się hitem oraz najlepiej sprzedającym się singlem promującym tego typu imprezę. Angielska wersja piosenki zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej oglądanych teledysków w serwisie YouTube.

Clip