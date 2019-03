Seungri: Prostytucja i nielegalne nagrania. Co do tej pory wiemy o seksskandalu w Korei Południowej?

To prawdopodobnie największa afera seksualna w koreańskiej branży muzycznej. Zamieszane są w nią wpływowe gwiazdy, a zarzuty stawiane przez policję są naprawdę konkretne. Co do tej pory wiadomo w całej sprawie?

Seungri, jedna z największych gwiazd k-popu, oświadczył na początku marca, że kończy swoją przygodę z show-biznesem. To efekt poważnych oskarżeń pod jego adresem. Wokaliście zarzuca się, że załatwiał prostytutki biznesmenom z Seulu oraz nagrywał filmy pornograficzne bez zgody kobiet.

Kim jest Seungri?

Seungri, czyli Lee Seung-hyun to 28-letni wokalista grupy Big Bang, jednej z najpopularniejszych formacji w Korei Południowej i podopieczny wytwórni YG Entertainment. Label pod swoimi skrzydłami miał m.in. PSY i Seven, a teraz reprezentuje m.in. grupę BLACKPINK.

W 2011 roku Seungri rozpoczął karierę solową, wydając EP-kę "VVIP". Kolejnym minialbumem był wydany w 2013 roku "Let's Talk About Love".

Wokalista zadebiutował z długogrającym krążkiem w lipcu 2018 roku. Płyta "The Great Seungri" okazała się hitem w Korei Południowej, Japonii i Tajwanie.

Z powodu jego wystawnego stylu życia Seungri nazywany był Wielkim Gatsbym z Korei. Wokalista posiada klub nocny, restauracje i chętnie inwestuje w różne przedsięwzięcia biznesowe.

Big Bang

Grupa Big Bang, z którą rozstał się Seungri, to jeden z najpopularniejszych zespołów w Korei Południowej (nazywani są nawet królami k-popu). W ostatnim czasie zespół zawiesił działalność, gdyż trzech członków odbywało obowiązkową służbę wojskową.

Zespół wydał trzy albumy po koreańsku i pięć płyt w języku japońskim. Zadebiutowali w 2006 roku krążkiem "Bigbang vol. 1", a ostatnim ich wydawnictwem było "Made Series" z 2016 roku. Na całym świecie sprzedali ponad 160 milionów egzemplarzy.

Serwis NME zwraca uwagę na fakt, że wcześniej problemy z prawem miał G-Dragon, kiedy to w 2011 w jego organizmie wykryto obecność marihuany. Wokalista uniknął jednak kary.



Seungri usłyszał zarzuty

Koreański wokalista został oskarżony przez organy ścigania o dostarczanie prostytutek zagranicznym inwestorom. Cały proceder miał odbywać się w nocnym klubie gwiazdora w dzielnicy Gangnam w Seulu.

"Aresztowaliśmy go i zmieniliśmy jego status na podejrzanego, aby móc przeszukać jego dom, skonfiskować jego majątek i w ten sposób spróbować oczyścić go z zarzutów" - komentował rzecznik policji, czym zaskoczył opinię publiczną. Rzadko bowiem zdarza się, aby próbowano oczyścić kogoś z zarzutów właśnie w taki sposób.

Według BBC Senguri próbował pozyskiwać prostytutki dla klientów poprzez czat grupowy w aplikacji KakaoTalk w 2015 roku.

"Był częścią czatu, na którym potajemnie nagrywano filmy erotyczne. W ukrytej kamerze miał znaleźć się również inny wokalista, Jung Joon-young" - donosiły media. Przedstawiciele Junga oświadczyli, że jest on gotów współpracować z policją.

W lutym tego roku do sieci trafiły natomiast fragmenty wiadomości, w których można przeczytać, jak Seungri i trzy inne osoby dyskutowali na temat dostarczana prostytutek inwestorom. W tamtym czasie wokalista oskarżył dziennikarza o kłamstwa.

Seungri mówi dość

Wokalista nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, jednak na Instagramie oświadczył, że żegna się z show-biznesem, a robi to po to, aby uchronić od możliwych konsekwencji swoją wytwórnię i zespół. "Kontrowersje są zbyt duże... Będę uczestniczył w dochodzeniach dotyczących moich zarzutów’ - napisał na Instagramie.

Co dalej?

Według "The Guardian" jeśli zarzuty wobec Seungriego okażą się prawdziwe, może trafić do więzienia nawet na trzy lata. Dziennikarze podają również, że akcje spółki YG Entertainment od rozpoczęcia afery spadły o 16 punktów procentowych.

W marcu Seungri, mimo prowadzonego dochodzenia, trafi do jednostki wojskowej, gdzie odbędzie obowiązkowe, dwuletnie szkolenie. Przedstawiciele wojska twierdzą jednak, że śledztwo nie zostanie w żaden sposób zakłócone.



Trzeci wokalista zamieszany

W połowie marca okazało się, że w cały proceder zamieszany był też inny wokalista Yong Jun-hyung. 29-latek miał nagrywać bez zgody kobiety film erotyczny z jej udziałem. Piosenkarz ogłosił już opuszczenie zespołu Highlight.

"Wszystkie moje zachowania były niebywale nieetyczne i głupie" - oświadczył.



Nagrywanie kobiet ukrytymi kamerami to jedna z plag, z którą władze Korei Północnej próbują walczyć. W grudniu zeszłego roku na ulice Seulu wyszło 22 tys. przeciwników takich praktyk. Protestujący zwracają uwagę na fakt, że mężczyźni tworzący takie nagrania w wielu przypadkach nie są w ogóle karani. W 2015 roku informowano, że policji zgłaszano codziennie średnio 15 przypadków nielegalnego nagrywania.