Serial o sekstaśmie Pameli Anderson i Tommy'ego Lee (Mötley Crüe). "Jestem podjarany"

Serial zapowiadany jest już od kilku lat, a wyprodukuje go platforma Hulu. "Pam & Tommy" ma skupiać się na burzliwym związku aktorki "Słonecznego patrolu" i basisty Mötley Crüe. Konkretniej fabuła będzie dotyczyć ich słynnej sekstaśmy, ale sam jej bohater, Tommy Lee zapowiada, że produkcja jest "całkiem spoko" miniserialem.

W serialu wystąpią Sebastian Stan oraz Lily James. Zdjęcia, które zamieszczano w social mediach świadczą, że będą niemal identyczni co oryginalne postaci - Pamela Anderson i Tommy Lee.

Reklama

Instagram Post

Pamela Anderson i Tommy Lee - ich nagranie wstrząsnęło Ameryką

Historia ich związku jest niemal tak burzliwa jak nagranie, przez które byli na ustach całego świata. Tommy i Pamela znali się zaledwie kilka dni, gdy wzięli ślub. Małżeństwo zawarli w 1995 roku w Meksyku, a jakiś czas później media obiegła informacja, że podczas ich miesiąca miodowego skradziono z ich domu intymne nagranie. Ostatecznie zobaczyły je miliony widzów.

Zdjęcie Pamela Anderson i Tommy Lee spotykali się w 1995 roku / Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images

Tommy Lee przyznaje, że gdy myśli o projekcie, to "jest podjarany". "Znam Sebastiana, on gra mnie. Z tego, co mi powiedział, to naprawdę piękna historia. Myślę, że wielu ludzi pomyślałoby, że chodzi tylko o jedno, ale w rzeczywistości chodzi tu o prywatność i o to, jak świat wtedy zwariował. Teraz obowiązują inne prawa" - mówi basista. "To fajna historia i ludzie muszą ją poznać" - dodaje podekscytowany.



Tommy Lee sprzedaje luksusową posiadłość 1 / 9 Tommy Lee próbuje sprzedać swój dom w Calabasas od 2016 r. Wtedy cena wywoławcza wynosiła 5,995 mln dolarów, o 145 tys. więcej, niż muzyk zapłacił ponad dekadę wcześniej. Ostatnio rockman po raz kolejny obniżył cenę - teraz wystarczy "jedynie" 4,599 mln dol., co oznacza, że w ciągu niespełna czterech lat wartość nieruchomości spadła o ponad 1,35 mln dol. Źródło: Agencja FORUM Autor: MAVRIXPHOTO.COM udostępnij

Zdjęcia do filmu "Pam & Tommy" rozpoczęły się na początku 2021 roku. Jak na razie nie jest znana data premiery miniserialu. Zanim do niej dojdzie, Tommy Lee wyruszy w 2022 r. w odkładaną od dwóch lat trasę koncertową z Mötley Crüe.