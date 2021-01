Selena Gomez znowu śpiewa o Justinie Biebrze? Fani niedowierzają

Selena Gomez wydała pierwszy od niemal dekady hiszpańskojęzyczny singel - "De Una Vez". Fani nie mają wątpliwości, że jest o byłym chłopaku wokalistki.

Selena Gomez postanowiła wyrazić dumę ze swoich korzeni i połączyła siły z jednymi z najbardziej wpływowych latynoskich twórców. Za produkcję "De Una Vez" ( sprawdź! ) odpowiadają laureat wielu Latin Grammy Tainy (Bad Bunny, J Balvin) oraz Albert Hype, Jota Rsa oraz NEON16.

W klipie, podobnie jak w piosence, pokazano drogę do osobistego uzdrowienia, wzmocnienia oraz miłości - to metaforyczny obraz osobistego oraz kreatywnego rozwoju Seleny. "Jestem niezmiernie dumna ze swoich latynoskich korzeni. Możliwość ponownego zaśpiewania po hiszpańsku dała mi dużo mocy. 'De Una Vez' to piękny hymn miłosny" - mówi Selena Gomez.

Jednak fani wokalistki skupili się na czymś innym. Uznali, że wyśpiewywane słowa: "To nie boli jak wcześniej, nie. Rana po miłości została uleczona" czy "Czas u twego boku podciął mi skrzydła", to nawiązanie do jej związku z Justinem Bieberem, który zakończył się w 2018 roku.



W sieci pojawiły się krytyczne komentarze. "Nie wierzę, że jest 2021 rok, a ona ciągle śpiewa o Justinie", "Pomyślałam, że śpiewająca po hiszpańsku Selena to coś nowego. Myliłam się, ona nadal pisze piosenki o Bieberze!", "Nie powinnaś zamknąć tego rozdziału lata temu?" - pisali. Sama wokalistka nie skomentowała przypuszczeń.



Selena Gomez jako światowa gwiazda, aktorka, producentka i aktywistka od dawna jest ważnym głosem latynoskiego środowiska. Latin Recording Academy uwzględniło ją w przygotowanej w 2020 roku liście "Liderki Branży Rozrywkowej". Gomez otrzymała także Arts Award podczas 33. ceremonii Hispanic Heritage Awards.

Ostatni album studyjny Seleny Gomez, "Rare", zadebiutował na szczycie Billboard 200, natomiast promujący wydawnictwo singel "Lose You To Love Me" ( posłuchaj! ) zapewnił artystce pierwszy numer jeden na Billboard Hot 100 w karierze. Utwór ten pokrył się platyną najszybciej ze wszystkich dotychczasowych utworów gwiazdy.

Gomez można było usłyszeć gościnnie w utworze k-popowej sensacji BLACKPINK. Z "Ice Cream" ( sprawdź! ) wokalistki trafiły na drugie miejsce Billboard Global 200 i szóstą pozycję Billboard Global Exl. US.