Selena Gomez wyznała, że Justin Bieber znęcał się nad nią psychicznie

Selena Gomez i Justin Bieber przez kilka lat stanowili jedną z najbardziej medialnych par amerykańskiego show-biznesu. Ich związek nie był jednak łatwy. Wokalistka, która promuje obecnie swój najnowszy album "Rare", postanowiła podzielić się wspomnieniami na temat burzliwej relacji z Bieberem. W rozmowie z dziennikarką radia NPR Gomez zdradziła, że jej nowy singel "Lose You to Love Me" jest zapisem osobistych doświadczeń. Gwiazda przyznała, że trwający siedem lat, pełen wzlotów i upadków związek był jednym z najtrudniejszych etapów w jej życiu, a były chłopak dręczył ją psychicznie.

"To piosenka, która mówi: przeżyłam coś pięknego i nie będę nigdy temu zaprzeczać. To był bardzo trudny związek i cieszę się, że to już koniec. Czułam, że to świetny sposób na powiedzenie, że to już skończone, że to szanuję i wkraczam w nowy rozdział" - wyznała Gomez. I dodała, że mimo trudnych emocji i bólu, jaki spowodował związek z piosenkarzem, odnalazła w sobie siłę i determinację, by potraktować to jako życiową lekcję.

"Myślę, że padłam ofiarą psychicznego znęcania się. Musiałam znaleźć sposób, by zrozumieć to, co się wydarzyło i przeanalizować, jak dorosła osoba. Zrozumieć, jakich wyborów sama dokonałam. Chociaż zdecydowanie nie chcę spędzić reszty życia na rozmowach na ten temat, jestem naprawdę dumna, bo mogę powiedzieć, że czuję się teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Znalazłam sposób, aby po prostu przetrwać to z możliwie największą klasą" - wyznała artystka.

We wrześniu minionego roku Bieber zdobył się na szczere wyznanie na temat walki z depresją. W opublikowanym na Instagramie poście gwiazdor otwarcie przyznał się do swoich problemów z narkotykami i wyznał, że był przemocowym partnerem we wcześniejszych związkach. "W wieku 19 lat zacząłem brać twarde narkotyki i zniszczyłem wszystkie relacje, w których byłem. Byłem zawzięty, pełen gniewu, nie szanowałem kobiet. Oddaliłem się od wszystkich, którzy mnie kochali i chowałem się w skorupie osoby, którą się stałem" - wyznał.

Muzyk dodał, że potrzebował kilku lat, by uporać się z emocjonalnymi problemami, odbudować relacje z bliskimi i uporządkować swoje życie. I podkreślił, że największy udział w jego przemianie miał szczęśliwy związek z amerykańską modelką Hailey Bieber. Para zaręczyła się w lipcu 2018 roku, krótko po tym, jak piosenkarz zerwał z Seleną Gomez. Rok później wzięli ślub.