Przypomnijmy, że Selena Gomez pojawiła się półnaga na okładce płyty "Revival" z 2015 roku. Promował ją teledysk "Hands To Myself" (sprawdź słowa utworu!), w którym wokalistka pojawiła się skąpo ubrana. Gwiazda w 2020 roku uznała, że nie będzie powtarzać takich scen w przyszłości.

Powodem rezygnacji z nagości w klipach była m.in. sześcioletnia siostra Gracie. Dziewczynka przypadkiem obejrzała wspomniany klip podczas imprezy IHeartRadio promującej jej nową płytę "Rare". Gwiazda poczuła się wtedy zawstydzona.

Reklama

"Byłam zażenowana, ponieważ moja sześcioletnia siostra to zobaczyła. Nie wiedziałam, że puszczą ten teledysk. Powiedziałam jej, że już nie będę kręcić takich rzeczy. Nie są potrzebne" - przyznała.



Clip Selena Gomez Hands To Myself

Selena Gomez o okładce płyty. "Wstydziłam się, że to zrobiłam"

Bardzo podobne słowa wokalistka i aktorka, która promuje obecnie trzeci sezon serialu komediowego Disney+ "Zbrodnie po sąsiedzku", powiedziała w specjalnym panelu The Hollywood Reporter, w którym gwiazdy wypowiadały się na temat swoich doświadczeń w branży rozrywkowej.

Będąca gościem dyskusji Amy Schumer stwierdziła, że Selena Gomez od najmłodszych lat była seksualizowana. Wokalistka przyznała, że odrzuciła naciski branży i "odnalazła własny styl".

"Wiem, że gdy przepuszczają cię przez system, to sprawiają, że czujesz, że musisz to robić. Zwłaszcza, kiedy otrzymujesz pozytywne opinie, a ludzie do ciebie lgną" - zdradzała.



Selena Gomez na premierze filmu "Truposze nie umierają" 1 / 7 10 czerwca w Nowym Jorku odbyła się premiera filmu Jima Jarmuscha "Truposze nie umierają". Jednym z gości była Selena Gomez. Źródło: Getty Images Autor: Theo Wargo udostępnij

"Zrobiłam kiedyś okładkę płyty i potem wstydziłam się, że to zrobiłam. Musiałam potem to przepracować, bo zdałam sobie sprawę z tego, co się stało. To był wybór, z którego nie byłam zadowolona" - komentowała.

"Nie jestem seksualną osobą. Czasami czuje się seksowna, ale nie muszę dzielić się tym z nikim innym. Mogę zachować to dla siebie" - komentowała w rozmowie dla The Hollywood Reporter.