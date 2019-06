Selena Gomez u Jimmy'ego Fallona: Pikantne skrzydełka i nowa płyta

Selena Gomez była gościem programu Jimmy'ego Fallona. Oprócz rozmowy o nowym albumie i filmie "Truposze nie umierają", Gomez wzięła udział w zaskakującym wyzwaniu, polegającym na jedzeniu piekielnie ostrych skrzydełek.

Selena Gomez wzięła udział w wyzwaniu Jimmy'ego Fallona i Seana Evansa /NBC /Getty Images

Przypomnijmy, że Selena Gomez obecnie promuje film Jima Jarmuscha "Truposze nie umierają", który do kin trafi pod koniec lipca. Rola wokalistki była jednym z tematów poruszonych przez Jimmy'ego Fallona.

Selena Gomez Reveals What Bill Murray Kept Whispering to Her at Cannes

Gwiazda m.in. zdradziła, co Billy Muray szeptał jej do ucha w trakcie festiwalu w Cannes. "Mówił do mnie głupie rzeczy - 'świetnie dziś wyglądasz', 'skąd jesteś' - a ja w tym czasie próbowałam być poważnie. Wygłupialiśmy się cały czas. Jest dużym dzieckiem" - wspominała.

Przy okazji Gomez zdradziła, że jej nowy album jest już ukończony. "Czuję ulgę, zajęło mi cztery lata, aby czuć się z tą płytą w porządku. W tym czasie miałem mnóstwo ważnych momentów w moim życiu. Bałam się więc, jak będę się czułam z tym, co śpiewam. Ale szłam do przodu i w końcu mi ulżyło" - tłumaczyła.



Wokalistka dodała też, że na płycie dalej dominuje typowy pop, ale pojawił się na niej więcej gitarowych fragmentów.



Selena Gomez Confirms and Drops Hints About Her "Finished" Album

Zanim jednak Gomez opowiedziała o nowej płycie, wzięła udział w wyzwaniu prowadzącego, które polegało na zjedzeniu bardzo pikantnych skrzydełek. Do studia zaproszony został Sean Evans, twórca internetowego programu "Hot Ones", gdzie gwiazdy muzyki i kina są przepytywane na różne tematy, w czasie gdy jedzą skrzydełka z wyjątkowo ostrymi sosami.

"Będę tego żałować" - powiedziała na początku zabawy Gomez.

Wokalistka przez dłuższy czas trzymała się dzielnie (czego nie można powiedzieć o Fallonie, który słabo znosił jedzenie skrzydełek przez cały czas).

W pewnym momencie jednak zaczęła się pocić oraz krztusić, a pod koniec wyzwania również płakała. Widzowie nie mogli uwierzyć w to, co robił prowadzący oraz jej gość.

Selena Gomez and Jimmy Cry While Eating Spicy Wings (Hot Ones)

"Dlaczego robisz to ludziom" - krzyknęła do Evansa Gomez . "Jesteś chorym, złym człowiekiem" - dodał Fallon, który po chwili stwierdził, że z powodu za dużej ostrości nie może nawet mówić.

Nagranie z wyzwania stało się viralem. W ciągu dwóch dni obejrzano je ponad 3,3 miliona razy.