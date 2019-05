Selena Gomez, Rihanna, Lady Gaga i Travis Scott krytykują ustawę antyaborcyjną w USA

Gwiazdy takie jak m.in. Selena Gomez, Rihanna,Lady Gaga, Billie Eilish czy Travis Scott publicznie wyraziły sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego w niektórych z amerykańskich stanów.

Selena Gomez wyraziła swój sprzeciw wobec zaostrzania ustawy antyaborcyjnej w USA /Jeff Kravitz/AMA2014/FilmMagic /Getty Images

Podczas gali ASCAP Pop Awards Billie Eilish w mocnych słowach wyraziła się o zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. "Nie mam słów na te dziwki w pier***nym Białym Domu" – powiedziała 17-letnia piosenkarka.

W ostatnich tygodniach przepisy dotyczące aborcji zaostrzyły w USA trzy stany: Alabama, Georgia oraz Missouri.



Ostatecznie przyjęte tam zostało bardzo surowe prawo, które niemal całkowicie zakazuje aborcji, nawet w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. Aborcja jest dozwolona tylko wtedy, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie matki.

W odpowiedzi na to co się dzieje, wiele gwiazd publicznie wyraziło swoje oburzenie i niezgodę. Aborcja w USA jest legalna od 1973 roku, nic więc dziwnego, że mnóstwo osób krytykuje wprowadzane obecnie zmiany.





Na swoim Twitterze Rihanna opublikowała wizerunki polityków, którzy głosowali na ustawę. Pod grafiką zamieściła też komentarz: "Spójrzcie. To są idioci, którzy podejmują decyzje dla kobiet w Ameryce".



Na grafice, którą zamieściła Lady Gaga można z kolei przeczytać m.in.: "Zakaz aborcji to skandal. (…) Lekarze wykonujący takie zabiegi podlegają większej karze niż większość gwałcicieli?".



Udzielająca się od jakiegoś czasu mniej w mediach społecznościowych Selena Gomez udostępniła z kolei grafikę z napisem: "Przestańcie mówić kobietom, co mają robić ze swoimi ciałami".



Wokalistka dodała w komentarzu: "To, co dzieje się teraz w Alabamie, Georgii, Mississippi i kilku innych stanach w naszym kraju, jest nie tylko głęboko zasmucające, ale wydaje się nierealne w 2019 roku. To, co kobieta chce zrobić ze swoim ciałem, to tylko jej sprawa".



Głos zabrała także Milla Jovovich - aktorka, modelka, piosenkarka, która w mediach społecznościowych wyraziła swój sprzeciw dzieląc się historią własnej aborcji.



Czynnie do sprawy włączył się też Travis Scott, który postanowił przekazać wszystkie pieniądze ze sprzedaży gadżetów na swoim ostatnim koncercie na rzecz organizacji non-profit Planned Parenthood. Na podobny gest zdecydowała się też Maggie Rogers.