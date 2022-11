Wiosną 2020 roku Selena Gomez zdobyła się na osobiste wyznanie. Gwiazda kina i estrady ujawniła wówczas, że zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową. Schorzenie to objawia się drastycznymi wahaniami nastroju, przybierając w różnych okresach czasu postać manii lub depresji. Dolegliwości obejmujące nietypowe zmiany poziomu energii, koncentracji i zdolności wykonywania codziennych zadań, prowadzą do negatywnych konsekwencji we wszystkich aspektach życia, zaburzają bowiem funkcjonowanie społeczne, rodzinne i zawodowe. Standardowe leczenie obejmuje psychoterapię oraz stosowanie odpowiednich środków farmakologicznych.

Reklama

Teraz w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" Gomez wyznała, że zmagania z chorobą mogą uniemożliwić jej realizację wielkiego marzenia, jakim jest posiadanie potomstwa. Artystka ujawniła, że po spotkaniu z przyjaciółką starającą się o dziecko, wsiadła do auta i nagle się rozpłakała. Uświadomiła sobie bowiem, że dwa rodzaje leków, które zażywa, by stłumić objawy choroby afektywnej dwubiegunowej, utrudnią jej utrzymanie ciąży.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Selena Gomez w mediach społecznościowych Interia.tv

"Mam świadomość, że to jest ogromna część mojej teraźniejszości. Ale niezależnie od tego, jaka droga do macierzyństwa jest mi pisana, z pewnością będę mieć dzieci" - wyznała gwiazda, sugerując tym samym, że być może rozważy adopcję lub skorzysta z usług surogatki.

Gomez we wspomnianej rozmowie wróciła też wspomnieniami do epizodu psychozy, którą przeżyła w 2018 roku. Doświadczała wówczas paranoi i miała trudności z zaufaniem ludziom z otoczenia, którzy byli jej zachowaniem mocno zaniepokojeni. Dopiero wdrożenie terapii zaproponowanej przez nowego psychiatrę przyniosło pożądany efekt. "Wspaniale mnie poprowadził. Musiałam jednak odstawić większość leków i na nowo nauczyć się wielu rzeczy, jak zapamiętywanie konkretnych słów. Notorycznie zdarzało mi się zapominać, gdzie byłam i z kim rozmawiałam. Włożyłam mnóstwo pracy w to, by zaakceptować fakt, że jestem dwubiegunowa i nauczyć się żyć z tą chorobą, bo ona nigdy nie zniknie" - wyznała piosenkarka.

Selena Gomez promuje dokument piosenką "My Mind & Me"

Ostatnio w sieci pojawił się utwór "My Mind & Me", który jest zapowiedzią filmu dokumentalnego o artystce. Zarówno dokument, jak i piosenka, czerpią z osobistych dzienników Gomez i odsłaniają bardzo emocjonalne fakty z życia artystki. Autorami singla są Gomez, Amy Allen, Jonathan Bellion, Michal Pollack, Stefan Johnson i Jordan K. Johnson.

Clip Selena Gomez My Mind & Me (Lyric Video)

Po wielu latach w blasku fleszy, Selena Gomez osiągnęła niesamowity poziom sławy. Gdy jej kariera dociera do szczytowego punktu, w jej życiu pojawiają się nieoczekiwane zwroty akcji, które wciągają gwiazdę w mrok. Ten niezwykle surowy i intymny dokument wyreżyserowany przez Aleka Keshishiana ("Madonna: Truth or Dare") to zapis sześciu lat z życia Seleny. Produkcja Apple Original Film, Lighthouse Management + Media oraz Interscope Films miała swoją światową premierę podczas AFI Film Festival, a premiera w AppleTV+ odbyła się 4 listopada.

Jakiś czas temu pisoenkarka została opacznie zrozumiana - sugerowano wówczas, że zamierza zakończyć karierę muzyczną. Później zaprzeczała.

"Nie powiedziałam, że rzucę muzykę. Powiedziałam, że nie chcę Grammy. Czuję, że robię wszystko, co mogę i wszystko dotyczy mnie. Czasem to może naprawdę dotknąć" - przyznała w rozmowie z "Elle".

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" nagrana w języku hiszpańskim, która ukazała się w marcu 2021 roku.