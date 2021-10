Scorpions: Nowa płyta "Rock Believer" 50 lat po debiucie. Kiedy premiera?

Zespół Scorpions przez ostatnią dekadę wydawał płyty zawierające wyłącznie utwory napisane przed laty. Ostatni album z nowymi utworami, "Sting in the Tail", ukazał się w marcu 2010 roku. Pod koniec kwietnia 2020 r. grupa wypuściła nową piosenkę pod tytułem "Sign of Hope" ( sprawdź! ).

Scorpions – Sign of Hope

Teraz poznajemy kolejne szczegóły 19. studyjnej płyty "Rock Believer" - materiał ukaże się 11 lutego 2022 r., 50 lat po debiutanckim albumie "Lonesome Crow", który może być sporym zaskoczeniem dla słuchaczy kojarzących zespół z klasycznym hard rockiem i przebojowymi balladami w stylu "Wind of Change". Pierwsze wydawnictwo z 1972 r. (jedyny album nagrany z 16-letnim wówczas gitarzystą Michaelem Schenkerem, młodszym bratem gitarzysty Rudolfa Schenkera, współzałożyciela formacji i jednego z liderów) przyniosło utwory utrzymane w klimatach psychodelicznego rocka.

Muzycy ekipy z Hanoweru deklarują, że ich najnowszy album został napisany i nagrany "w stylu klasycznego DNA Scorpions" z kompozycjami spółki Rudolf Schenker/wokalista Klaus Meine.

"Naprawdę wróciliśmy do istoty tego, co nas na początku określiło. Nagrywaliśmy album jako zespół, na żywo, w jednym pokoju, tak jak w latach 80. Nie możemy się doczekać, aż wreszcie znów zagramy na żywo dla naszych fanów" - podkreśla Klaus Meine.

Nad brzmieniem płyty czuwał po raz pierwszy Mikkey Dee - były perkusista zespołu Mötorhead, który do Scorpions dołączył w 2016 roku, po odejściu Jamesa Kottaka. Skład Scorpions uzupełniają gitarzysta Matthias Jabs i polski basista Paweł Mąciwoda.

Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie

Nagrania pierwotnie miały się odbyć w Los Angeles z producentem Gregem Fidelmanem (m.in. Metallica, Slipknot, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Slayer), jednak te plany przerwała pandemia koronawirusa. Część pracy wykonano z Fidelmanem zdalnie, ale ostatecznie muzycy Scorpions postanowili sami zająć się nagraniami z pomocą inżyniera dźwięku Hansa-Martina Buffa.

Nowy materiał zarejestrowano w Peppermint Park Studios w Hanowerze, a miksy wykonano w legendarnym studio Hansa w Berlinie z szwedzkim inżynierem Michaelem Ilbertem.

21 października poznamy pierwszy singel z nadchodzącego albumu - "Peacemaker".



Scorpions: Zobacz nagranie z próby [WIDEO]

Instagram Post

W ślad za nową płytą, Scorpions wyruszą w trasę koncertową. Grupa przyznaje, że nigdy nie miała tak długiej przerwy od koncertowania, dlatego nie może się już doczekać powrotu na scenę."Na samą myśl, że będę dawał czadu z moimi kumplami dla setek tysięcy fanów, a do tego jeszcze prezentując nową płytę, dostaję gęsiej skórki. Ten album i towarzysząca mu trasa będą czymś absolutnie wyjątkowym w naszej karierze" - cieszy się Rudolf Schenker.



Scorpions - kiedy koncert w Polsce? Ceny biletów

Serię występów Scorpions rozpoczną w marcu 2022 r. od rezydentury w Planet Hollywood Hotel & Casino w Las Vegas. W światowym centrum hazardu zaplanowano dziewięć wieczorów. W maju zespół przybędzie do Europy, gdzie zaprezentuje się na ponad dwudziestu koncertach. Polski przystanek na tej trasie przewidziano 28 maja 2022 roku w Tauron Arenie Kraków.