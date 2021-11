Scorpions i teledysk "Peacemaker": Kiedy premiera nowej płyty "Rock Believer"?

Do sieci trafił już teledysk "Peacemaker" do pierwszego singla z zapowiadanej już przez nas płyty "Rock Believer" niemieckiej grupy Scorpions, w składzie której występuje polski basista Paweł "Baby" Mąciwoda. Z nowym materiałem rockowi weterani przyjadą ponownie do Polski.

Klaus Meine prezentuje nowy teledysk grupy Scorpions /Mikhail Svetlov /Getty Images