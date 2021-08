Scorpions i nowy utwór "Seventh Son" z próby. Co wiemy o nowej płycie?

Zespół Scorpions przez ostatnią dekadę wydawał płyty zawierające wyłącznie utwory napisane przed laty. Ostatni album z nowymi utworami, "Sting in the Tail", ukazał się w marcu 2010 roku.

Pod koniec kwietnia 2020 r. grupa wypuściła nową piosenkę pod tytułem "Sign of Hope".

Wideo Scorpions – Sign of Hope (Official Audio)

Szykowany nowy album będzie następcą nazywanej wtedy "pożegnalną" płytą "Return to Forever" z 2015 r. Później ekipa z Hanoweru wypuściła jeszcze składankę "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" (2017).

Scorpions w Gliwicach (21 lipca 2019 r.) 1 / 18 Scorpions w Arenie Gliwice Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Scorpions - kiedy premiera nowej płyty?

Studyjna płyta prawdopodobnie pojawi się na początku 2022 r. Nagrania pierwotnie miały się odbyć w Los Angeles z producentem Gregem Fidelmanem (m.in. Metallica, Slipknot, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Slayer), jednak te plany przerwała pandemia koronawirusa. Część pracy wykonano z Fidelmanem zdalnie, ale ostatecznie muzycy Scorpions postanowili sami zająć się nagraniami z pomocą inżyniera dźwięku Hansa-Martina Buffa.

Reklama

Nowy materiał zarejestrowano w Peppermint Park Studios w Hanowerze, a miksy wykonano w legendarnym studio Hansa w Berlinie z inżynierem Michaelem Ilbertem.

Grupa zaprezentowała właśnie fragment utworu, prawdopodobnie zatytułowanego "Seventh Son".



Instagram Post

Przypomnijmy, że w składzie międzynarodowego obecnie zespołu są liderzy: wokalista Klaus Meine i gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs oraz polski basista Paweł Mąciwoda i szwedzki perkusista Mikkey Dee, wieloletni muzyk Motörhead.