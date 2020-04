Scorpions i nowa piosenka "Sign of Hope". Pomoc prosto z serca na okres pandemii koronawirusa

Czy to będzie hit na miarę "Wind of Change", który wpisał się zmiany polityczne po upadku Muru Berlińskiego? Grupa Scorpions w obliczu pandemii koronawirusa wypuściła nową balladę "Sign of Hope".

Klaus Meine (Scorpions) z piosenką "prosto z serca" /Mikhail Svetlov /Getty Images

"Pracujemy nad nowymi hard'n heavy rockowymi utworami na nasz nowy album... ale z powodu dramatycznej pandemii Covid-19, chcemy dać wam mały 'Znak nadziei', który pochodzi prosto z naszych serc" - napisali muzycy grupy Scorpions, którzy wypuścili utwór pod tytułem właśnie "Sign of Hope".

Wideo Scorpions – Sign of Hope (Official Audio)

Reklama

Hardrockowa formacja rodem z Hanoweru przyłączyła się też do apelu o zachowanie bezpieczeństwa przez fanów, by powstrzymać pandemię koronawirusa.

Przypomnijmy, że w składzie międzynarodowego obecnie zespołu są polski basista Paweł Mąciwoda i szwedzki perkusista Mikkey Dee, wieloletni muzyk Motörhead.

Szykowany nowy album będzie następcą nazywanej wtedy "pożegnalną" płytą "Return to Forever" z 2015 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 3,19 mln osób (ponad 227 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 12,6 tys. przypadków (zmarły 624 osoby).

Scorpions w Gliwicach (21 lipca 2019 r.) 1 / 18 Scorpions w Arenie Gliwice Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (2-3 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.