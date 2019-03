Schwesta Ewa skazana. Raperka polskiego pochodzenia trafi do więzienia

Schwesta Ewa - raperka polskiego pochodzenia - trafi do więzienia na 2,5 roku. Sąd wyższej instancji podtrzymał wyrok skazujący celebrytkę.

Przypomnijmy, że pod koniec 2016 roku Schwesta Ewa (Ewa M.) została oskarżona o sutenerstwo, handel ludźmi i oszustwa podatkowe. Raperka usłyszała wyrok skazujący ją na 2,5 roku więzienia. Sprawa trafiła do sądów wyższej instancji (Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsluche), gdzie Polka znów przegrała.



Schwesta zmusiła cztery swoje fanki w wieku od 17 do 19 lat do prostytucji. Proceder miał trwać od listopada 2015 do września 2016 roku. Przymuszane dziewczyny pochodziły z Polski, w oskarżeniu zauważono również, że raperka wybierała "słabo wyedukowane" nastolatki.

To jednak nie wszystko. Prokuratura zarzuciła również składanie fałszywych deklaracji podatkowych i nieprawidłowe zwroty z VAT-u.

Pod koniec ubiegłego roku raperka oznajmiła, że żyje w obawie, iż urodzi swoje dziecko w zakładzie karnym. "Wszystko wskazuje na to, że urodzę moje dziecko w więzieniu. Co prawda to nie było planowane, ale się wydarzyło. Mam 34 lata i urodzę pierwsze dziecko" - twierdziła.

Córka Schwesty na świat przyszła 9 stycznia w klinice w Düsseldorfie. Sąd przychylił się do jej prośby i odroczył tymczasowo termin odsiadki.