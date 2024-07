"Blind Existence Tour 2024" to wspólne przedsięwzięcie Sceptic i stołecznej formacji Deathyard z pogranicza heavy / thrash i death metalu w nowoczesnym, progresywnym wydaniu. "No Longer In Pain", druga płyta Deathyard, miała swą premierę sumptem zespołu pod koniec 2023 roku. W składzie warszawskiej grupy figurują Chris Hofler (wokal / gitara; także w szeregach grupy Popiór), Brazylijczyk Thiago Parrolas (bas bezprogowy), Igor Dymkowski (perkusja) oraz - od tego roku - Michał Bonder (gitara).