Scarface przeszedł przeszczep nerki. Wcześniej był zakażony koronawirusem

Gdy w marcu 2020 roku u rapera Scarface'a zdiagnozowano zakażenie Covid-19, ten nie przypuszczał, że otrze się o śmierć. Pochodzący z Huston 50-letni wówczas muzyk pojawił się na izbie przyjęć z objawami przeziębienia i bardzo wysoką gorączką ok. 40 stopni. Nie został zatrzymany w szpitalu, ale gdy jego stan się nie poprawiał, wrócił na izbę przyjęć. Zrobiony tam test wykazał zakażenie koronawirusem.

"Kolejne trzy tygodnie były ciężką próbą. To było najgorsze, co kiedykolwiek przeżyłem. Doszedłem do punktu, w którym czułem, że umrę" - mówił wtedy w jednym z wywiadów. Wówczas jeszcze nie wiedział, że najgorsze dopiero przed nim.

Potem okazało się bowiem, że koronawirus dokonał ogromnego spustoszenia w organizmie rapera - uszkodził wiele narządów, m.in. płuca i nerki. W październiku 2020 roku Scarface wysłał na Twitterze informację, że potrzebny jest przeszczep i poszukuje dawcy. "Potrzebuję nerki, czy wszyscy jesteście wolontariuszami? Grupa krwi B+" - napisał.

Ostatecznie raper dostał nerkę od swojego syna Chrisa Jordana i właśnie przeszedł przeszczep, który uratował mu życie. Po operacji Chris udostępnił zdjęcia ze szpitala, na których siedzi obok łóżka ojca, a obok fotografii napisał: "Cóż to była za podróż. Operacja poszła dobrze, mój tata wraca do zdrowia, nerka działa świetnie!!! Dziękuję wszystkim za modlitwy. @brothermob kocha waszą rodzinę".

Opublikował również wzruszający film z sali pooperacyjnej. "Uratowałeś mi życie, chłopaku. Kocham cię" - mówi Scarface w wideo, trzymając syna za rękę. "Ja też cię kocham, tato" - odpowiedział w nagraniu Chris Jordan.

Według cytowanych przez CNBC raportów Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego Covid-19 Response Team, nawet połowa osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia doznało nieodwracalnego uszkodzenia nerek.

Scarface to jedna z legend amerykańskiego rapu. Zaczynał karierę w 1986 roku w grupie Geto Boys, w 2000 roku odszedł i zaczął wydawać solowe albumy. Ma na swoim koncie wiele kolaboracji z takimi sławami rapu jak Dr Dre, 2Pac, Jay-Z, Jadakiss, Ice Cube i wieloma innymi.