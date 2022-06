Savage Master na nocnym polowaniu (nowa płyta "Those Who Hunt At Night")

"Those Who Hunt At Night", nowy materiał occult / heavymetalowego Savage Master z Louisville w stanie Kentucky, będzie mieć swą premierę 5 sierpnia nakładem amerykańskiej Shadow Kingdom Records.

Pierwsza od trzech lat płyta Amerykanów dostępna będzie w wersji CD, na kasecie i winylu oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że na czele Savage Master stoi charyzmatyczna wokalistka Stacey Savage, której towarzyszą gitarzyści Larry Myers i Adam Neal, oraz perkusista John W. Littlejohn.



Czwarty longplay Savage Master pilotuje utwór "Hunt At Night". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Savage Master - Hunt at Night (Official Video)

Oto lista kompozycji albumu "Those Who Hunt At Night":

1. "Hunt At Night"

2. "Eyes Behind The Stars"

3. "Rain Of Tears"

4. "Spirit Of Death"

5. "A Warrior's Return"

6. "The Hangman's Tree"

7. "Queen Satan"

8. "Vaster Empires"

9. "The Death Of Time".