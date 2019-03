Sarsa ujawnia szczegóły nowej płyty "Zakryj"

Sarsa ujawniła szczegóły nowej studyjnej płyty. Trzeci album wokalistki ukaże się pod koniec maja tego roku, a zapowiada go tytułowy singel "Zakryj". "Muzyka to nie tylko dźwięki, ale wielowymiarowe zjawisko" - podkreśla Sarsa.

Sarsa szykuje trzecią płytę AKPA

"Muzykę można pokazać w kolorach czy znakach, dlatego komunikacji tego albumu towarzyszą m.in. obrazy inspirowane konkretnymi utworami z płyty" - opowiada o nowym albumie Sarsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sarsa o popularności piosenki "Carmen" Newseria Lifestyle

Reklama

"Poprzez bardzo symboliczne grafiki chcę umożliwić odbiór mojej twórczości również za pomocą innych zmysłów. Chcąc zwrócić uwagę na różne warstwy muzyki, stworzyłam artystyczne wideo do utworu 'Zakryj', do którego zaprosiłam Iwonę Cichosz, która jako osoba niesłysząca pomaga mi zrozumieć, w jaki sposób głusi mogą słyszeć i czuć muzykę" - dodaje piosenkarka.



Tracklista albumu to dziesięć autorskich kompozycji, z których dwie są już doskonale znane fanom - to tytułowe "Zakryj" oraz "Carmen".

Clip Sarsa Zakryj (lyric video)

Sprawdź słowa piosenki "Zakryj" w serwisie Teksciory.pl

"To bardzo osobista kompozycja. Carmen jest uosobieniem miłości dramatycznej, toksycznej. Miłości, która jest skrajna, przez co bardzo intensywna i inspirująca. Taka miłość często może wciągnąć na samo dno. To nie zawsze musi być miłość między dwojgiem ludzi, bo 'Carmen' może być miłością do używek czy ekstremalnych doznań, które na dłuższą metę prowadzą do destrukcji" - powiedziała Sarsa.

Clip Sarsa Carmen

Sprawdź tekst utworu "Carmen" w serwisie Teksciory.pl!

W ciągu trwającej osiem lat kariery muzycznej Sarsa wydała dwa albumu studyjne: "Zapomnij mi" z 2015 roku (posłuchaj tytułowego singla!) oraz późniejszy o dwa lata krążek "Pióropusze" (sprawdź tytułową piosenkę!). Oba uzyskały status platynowej płyty, przekraczając liczbę 30 tys. sprzedanych egzemplarzy.

Koncert za jeden uśmiech: Sarsa w Zakopanem 1 14 Sarsa w ramach akcji "Koncert za jeden uśmiech" organizowanej przez stację RMF FM spędziła dzień z mieszkańcami Zakopanego Autor zdjęcia: RMF FM Źródło: RMF FM 14

Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa, zaczynała jako uczestniczka programów typu talent show - "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" i "The Voice of Poland". W tym ostatnim programie zakwalifikowała się do półfinału, ale zrezygnowała przed ostatnim etapem. W 2015 roku wydała swój debiutancki singel "Naucz mnie", który napisała i skomponowała we współpracy z Tomaszem Konfederakiem (muzyka). Kompozycja przez sześć tygodni z rzędu zajmowała 1. miejsce na liście AirPlay, najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

Wideo Sarsa zapowiada trzeci album (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Naucz mnie" był też pierwszym polskim diamentowym singlem, ponadto zdobył tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2015.

Sarsa pisała również utwory dla innych artystów, takie jak "Tu" i "Na ostrzu" dla Ewy Farnej czy "Ty i Ja" i "#Tam tam" dla Moniki Lewczuk.



Clip Sarsa Naucz mnie

Posłuchaj utworu "Naucz mnie" w serwisie Teksciory.pl