Sara James wprowadza świąteczny klimat. Zobacz teledysk "Jak co roku" i sprawdź tekst

Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021 opublikowała świąteczną EP-kę pt. "Jak co roku". Poza jej wersjami słynnych, świątecznych przebojów, na płycie możemy usłyszeć także premierową piosenkę stworzoną przez Sarę.

"Jak co roku" Sara James stworzyła z pomocą Igora Herbuta, Karoliny Kozak oraz Duita. Ponadto na wydawnictwo trafiły covery świątecznych klasyków, w tym m.in. "Rockin' Around The Christmas Tree" ( sprawdź! ).

Teraz możemy zobaczyć teledysk do singla promującego to wydawnictwo.



Sara James - "Jak co roku". Zobacz teledysk!

Clip Sara Egwu-James Jak co roku

Klip nasycony jest kolorami, energią, radością oraz przygotowaniami do świąt - wszystkim tym, co reprezentuje jej świąteczny singel. Wideo do utworu "Jak co roku" pokazuje piękno przyjaźni i przygotowań do tych wyjątkowych dni w roku.

Za produkcję teledysku odpowiadają MIND PRODUCTIONS, którzy zrealizowali teledysk także między innymi do piosenki "Somebody" Sary.