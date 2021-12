Sara James wprowadza świąteczny klimat w teledysku „Jak co roku”

Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021 opublikowała świąteczną EP pt. "Jak co roku". Poza jej wersjami słynnych, świątecznych przebojów, na płycie możemy usłyszeć także premierową piosenkę stworzoną przez Sarę.

"Jak co roku" Sara James stworzyła z pomocą Igora Herbuta, Karoliny Kozak oraz Duita. Ponadto na wydawnictwo trafiły covery świątecznych klasyków, w tym m.in. "Rockin’ Around The Christmas Tree" ( sprawdź! ).



Teraz możemy zobaczyć teledysk do singla promującego to wydawnictwo.



Sara James - "Jak co roku". Zobacz teledysk!

Klip nasycony jest kolorami, energią, radością oraz przygotowaniami do świąt - wszystkim tym, co reprezentuje jej świąteczny singiel. Wideo do utworu "Jak co roku" pokazuje piękno przyjaźni i przygotowań do tych wyjątkowych dni w roku.

Za produkcję teledysku odpowiadają MIND PRODUCTIONS, którzy zrealizowali teledysk także między innymi do piosenki "Somebody" Sary.