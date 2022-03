Sara James triumfowała w 4. edycji programu "The Voice Kids". To pozwoliło jej na reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021, w którym ostatecznie zajęła drugie miejsce. Jej piosenka "Somebody" ( posłuchaj! ) stała się przebojem i podbiła nie tylko polskie radiostacje, ale też sieć - piosenkę odsłuchało na YouTube ponad 5,7 miliona osób!



Po grudniowej Eurowizji wokalistka wydała jeszcze piosenkę - "Lecę" ( posłuchaj! ) - promującą nowy sezon programu TVP, a w utworze mogliśmy usłyszeć jeszcze AniKę Dąbrowską i Marcina Maciejczaka.



17 marca w sieci pojawił się nowy singel młodej gwiazdy. Utwór nosi tytuł "Nie jest za późno".

Nie jest za późno

Kim jest Sara Egwu-James?

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato. "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney". "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental (obecnie trenerów w dorosłym "The Voice of Poland") i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( posłuchaj! ) i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo. Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Dzięki zwycięstwu w programie z łatwością pokonała konkurentów w programie "Szansa na Sukces" i wyjechała na Eurowizję Junior 2021 do Paryża. Tam zajęła ostatecznie 2. miejsce, ustępując jedynie Malenie z Armenii.



