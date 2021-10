Sara James (a właściwie Sara Egwu-James) we wrześniu wygrała eliminacje do Eurowizji Junior, które odbywały się w ramach programu "Szansa na sukces". 13-letnia wokalistka, która w przeszłości wygrała również "The Voice Kids" do Paryża pojedzie z piosenką "Somebody" jako jedna z faworytek konkursu.

"Powiem szczerze, że to, co się wydarzyło, to jest po prostu magia. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć i podejrzewam, że będę jeszcze chłonąć z emocji przez bardzo, bardzo długi czas" - mówi agencji Newseria Lifestyle Sara James.

"Śpiewanie to jest dla mnie bardzo naturalna rzecz, więc ja nigdy nie odbierałam tej presji. Wiadomo, że zawsze chciałam wypaść jak najlepiej i po prostu tego się trzymałam zawsze" - mówiła Sara James, która przez media okrzyknięta została "polską Whitney Houston".



Hejt na Sarę James. Wokalistka odpowiada

Nie wszystkim jednak wybór Sary James przypadł do gustu. W sieci pojawiły się pełne nienawiści, rasistowskie komentarze pod adresem wokalistki. W opinii niektórych internautów 13-latka nie powinna reprezentować Polski, gdyż ma inny kolor skóry.

"Uważam, że nie chodzi o to, jak się wygląda, tylko jaki się ma głos. Ja jestem Polką w stu procentach. Uważam, że hejt jest zły, nie wiem, po co ktoś pisze takie komentarze. Ale staram się tego nie czytać, tylko skupić się w stu procentach na tym, żeby dobrze wypaść na Eurowizji" - powiedziała w rozmowie z vibez.pl. Dodała też, że menedżment dba o jej komfort psychiczny, a ona sama omija takie treści szerokim łukiem.

Sara James ma afrykańskie korzenie. Nigdy się ich nie wstydziła

13-letnia wokalistka pochodzi ze Słubic. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John (posłuchaj!).

W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja (zobacz!) spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".