Sara Egwu-James niedawno wygrała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Dzięki temu zwycięstwu będzie reprezentować Polskę w konkursie! Utwór "Somebody" jest już teraz uważany przez zagranicznych fanów za faworyta w całej edycji konkursu. Zaledwie 13-letnia wokalistka musi łączyć swoją karierę z codziennymi obowiązkami, jak np. szkoła.

W rozmowie z Plejadą młoda gwiazda zdradziła jak reagują na jej sukces koledzy z klasy oraz nauczyciele. "Wszyscy zareagowali wspaniale, moja pani dyrektor i nauczyciele przygotowali niespodziankę dla mnie. Zamówili tort, zrobili plakaty i było przecudownie" - wyznała podekscytowana Sara.

Jedno być wschodzącą gwiazdą, a drugie - uczennicą. Jej rówieśnicy poświęcają dużo czasu na naukę, a Sara musi godzić tą samą jego ilość z robieniem kariery. W ostatnim czasie życie wszystkich dzieci odmieniła także nauka zdalna. Okazuje się, że Sara próbuje samodzielnie nadrabiać szkolne zaległości. "Zobaczymy, jak to będzie i czy to pogodzę. Na razie mam ten czas, w którym chodzę do szkoły, a jak mnie nie ma, to sama nadrabiam materiał w domu" - stwierdza Egwu-James.

Młoda piosenkarka woli klasyczną naukę, od tej przed ekranem komputera i, jak zdradza, wolałaby, żeby nie nadszedł kolejny lockdown. "Miejmy nadzieję, że nas nie zamkną i że będzie wszystko dobrze. Nauka zdalna nie była łatwa i ja też, powiem to szczerze, często przez to wszystko zaniedbywałam naukę. Natomiast teraz wszystko nadrabiam i staram się jak najbardziej słuchać na lekcjach, szczególnie że nie jestem często w szkole. Ale nie mam na to żadnych tipów. Po prostu uczmy się, kochani, uczmy się" - zaapelowała do innych uczniów.

Na koniec Sara zdradziła, co jest jej ulubionym przedmiotem w szkole. "Przez to, że mam wspaniałych nauczycieli, to ostatnio bardzo spodobała mi się chemia. Mam już nawet dwie piątki. Bardzo lubię też język polski. Matematykę staram się ogarniać, ale średnio mi idzie, ale uwielbiam angielski" - wyznała piosenkarka.