Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021 opublikowała świąteczną EP pt. "Jak co roku". Poza jej wersjami słynnych, świątecznych przebojów, na płycie możemy usłyszeć także premierową piosenkę stworzoną przez Sarę.

Wideo youtube

Sprawdź tekst do piosenki "Jak co roku" w serwisie Teksciory.pl



Piosenka jest dostępna w serwisach streamingowych. "Jak co roku" Sara James stworzyła z pomocą Igora Herbuta, Karoliny Kozak oraz Duita. Ponadto na wydawnictwo trafiły covery świątecznych klasyków, w tym m.in. "Rockin’ Around The Christmas Tree".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

"Jak co roku" ma przybliżać świąteczny klimat, który za niedługo zagości w naszych domach. Wokalistka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że do utworu "Jak co roku" opublikowany zostanie teledysk - premiera wkrótce!

Clip Sara Egwu-James Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Tymczasem już za miesiąc, 19 grudnia 2021 roku, Sara Egwu James powalczy o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2021 w Paryżu.