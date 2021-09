Tak jak w 2020 roku nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzyło się łącznie 21 młodych wokalistów.

Program poprowadził Marek Sierocki, a gośćmi specjalnymi odcinka finałowego były Edyta Górniak, zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 roku Roksana Węgiel i reprezentantka Polski podczas Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz.

W finale zmierzyli się Marysia Stachera, Miłosz Świetlik i Sara Egwu-James. Każdy z młodych wykonawców w finale zaśpiewał po dwie piosenki: cover oraz autorski utwór przygotowany na konkurs.

Sara Egwu-James wykonała "That's the way it is" z repertuaru Celine Dion oraz autorski numer "Somebody" ( sprawdź! ).



Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021 - wyniki

Zdaniem publiczności i jury najlepszym wykonawcą była Sara Egwu-James i to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj w konkursie Eurowizja Junior 2021 z piosenką "Somebody". Wokalistka dostała maksimum punktów z obu głosowań (publiczności i jury).



Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James i "Somebody"

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w 19 grudnia 2021 w Paryżu.

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). Wielu fanów Sary Egwu-James widzi ją już w gronie faworytów.

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").



Sara Egwu-James - rodzina

13-letnia wokalistka pochodzi ze Słubic. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John. W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Obecnie nastolatka uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie, a ponadto uczęszcza również do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Talent wokalny szlifuje w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach u Edyty Kręgiel.

Sara Egwu-James - kim jest?

Gdy miała 6 lat, wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku, który wygrała. W kolejnych latach z sukcesami występowała w takich konkursach, jak m.in. World Talent Show (trzecie miejsce), Pro Arte - Lubuski Festiwal Piosenki (srebrny mikrofon i trzecie miejsce), ogólnopolski konkurs Wygraj Sukces.

Sara Egwu-James w "The Voice Kids"

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney"."Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental (obecnie trenerów w dorosłym "The Voice of Poland") i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Sara Egwu-James - piosenki

W sierpniu ukazał się debiutancki utwór Sary Egwu-James. Piosenka "Czarny młyn" ( sprawdź! ), którą zaśpiewała w duecie z Kubą Szmajkowskim, również znanym z "The Voice Kids", promuje film przygodowy o tym samym tytule.