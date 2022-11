Sanguisugabogg w morderczej ekstazie (nowa płyta "Homicidal Ecstasy")

"Homicidal Ecstasy", nową płytę kwartetu z Columbus w stanie Ohio, wyprodukował Cody Davidson, perkusista Sanguisugabogg. Album zmiksował Kurt Ballou, uznany producent, a zarazem gitarzysta Converge.

Następca debiutu "Tortured Whole" (2021 r.) trafi do sprzedaży 3 lutego 2023 roku z nalepką niemieckiej Century Media Records (w wersji CD, jako limitowany winyl, drogą elektroniczną).

Do kompozycji "Pissed" z nowego albumu Sanguisugabogg nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Homicidal Ecstasy" usłyszymy 12 utworów. Oto ich lista:

1. "Black Market Vasectomy"

2. "Face Ripped Off"

3. "Pissed"

4. "Testicular Rot"

5. "Hungry For Your Insides"

6. "Skin Cushion"

7. "A Lesson In Savagery"

8. "Narcissistic Incisions"

9. "Mortal Admonishment"

10. "Proclamation Of The Frail"

11. "Necrosexual Deviant"

12. "Feening For Bloodshed".