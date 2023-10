Sąd zdecydował ws. Krzysztofa S. "Jedna z największych pedofilskich afer"

Seria publikacji doprowadziła do śledztwa prokuratorskiego. Krzysztof S. nie przyznał się do winy i pozwał Mariusza Zielke o naruszenie dóbr osobistych, żądając 50 tys. zł zadośćuczynienia. Zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo cywilne znanego muzyka. "To pierwszy wyrok sądowy w jednej z największych afer pedofilskich w historii Polski" - przekazał PAP Mariusz Zielke.

Podkreślił, że sędzia Agnieszka Rafałko, mając na uwadze materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w uzasadnieniu uznała, że "działania pozwanego w postaci publikacji materiałów nie mają charakteru bezprawnego". Zaznaczyła, że "bezprawność tego działania została wykluczona poprzez interes społeczny. I to bardzo ważki interes społeczny, jakim jest ochrona osób najmłodszych przed zachowaniami, które bezpośrednio godzą w te najmłodsze osoby fizycznie i psychicznie".



Zielke dodał, że sędzia wskazała również, że dziennikarz dochował najwyższej staranności i rzetelności oraz wiernie prezentował zeznania świadków, a materiał dowodowy jest dla Krzysztofa S. druzgocący. "To pierwszy wyrok sądu w tej ogromnej aferze pedofilskiej, dla mnie o tyle ważny, że w końcu jakiś obiektywny, niezależny, niezawisły organ, na dodatek sąd, potwierdził, że ten materiał dowodowy, który zebrałem jest prawdziwy, że nigdzie nie wyolbrzymiałem, nie konfabulowałem, tylko rzetelnie przedstawiłem opinii publicznej całą sprawę" - poinformował PAP Zielke. Zapowiedział też, że w piątek opublikuje kolejny film dokumentalny o wykorzystywaniu seksualnym dzieci "Bagno2: Przemilczane".

Reklama

Krzysztof S. oskarżony o pedofilię

Pod koniec czerwca na kanale YouTube opublikowany został reportaż pt. "Bagno" autorstwa dziennikarza Mariusza Zielke. Jest w nim m.in. mowa o zarzutach wobec znanego muzyka jazzowego Krzysztofa S. Po publikacji filmu do sprawy odniosła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która w swoim oświadczeniu wskazała, że tylko jeden z kilku czynów zarzucanych muzykowi nie uległ przedawnieniu, a postępowanie w sprawie mężczyzny jest na końcowym etapie.



W lipcu Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi Krzysztofowi S.. Współtwórca programu muzycznego dla dzieci i młodzieży "Tęczowy Music Box" został oskarżony o seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15. roku życia. Muzykowi za zarzucany mu czyn może grozić od 2 do 12 lat więzienia. "Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 roku mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był oskarżony Krzysztof S." - wyjaśnił prokurator Szymon Banna. Dodał, że podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składnia wyjaśnień w sprawie.

Oskarżenia o gwałt na nieletnich

W lutym 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące zgłoszeń o niewłaściwym zachowaniu wobec dwóch małoletnich osób, które nie miały ukończonego 15. roku życia. Przestępstwa miano popełnić w latach 1997-1999.

Postępowanie zostało zainicjowane po zawiadomieniach dwóch kobiet. Kobiety, które zgłosiły zarzuty przeciwko pianiście, jako dzieci występowały w programach "Tęczowy Music Box" i "Co Jest Grane", a także w zespole "Tęcza". Treści zawiadomienia prokuratura nie ujawniała.

Na początku listopada ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że umorzyła śledztwo ws. zgwałcenia przez Krzysztofa S. dwóch dziewczynek poniżej 15. roku życia w latach 1997-1999. Powodem było ich przedawnienie, a w zakresie czynów nieprzedawnionych prowadzone jest odrębne postępowanie.