Sabaton: Zobacz teledysk "Bismarck"

Do sieci trafił teledysk "Bismarck" szwedzkiej grupy Sabaton. Przypomnijmy, że zespół będzie jedną z gwiazd Mystic Festival w Krakowie.

Sabaton zaprezentował teledysk do utworu "Bismarck" /

Utwór "Bicsmarck" opowiada o pancernikach z okresu II wojny światowej i jest to nagranie, którego od lat domagali się fani Sabaton.

Szwedzi postanowili w końcu spełnić marzenie swoich zwolenników, wypuszczając utwór jako prezent.

"Nagraliśmy go ubiegłego lata w studiu Black Lounge studios z Jonasem Kjellgrenem, który także nagrał i zmiksował nasz nadchodzący album 'The Great War'" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu.

Zbudowano zaledwie dwie jednostki klasy "Bismarck" - ciężkie pancerniki "Bismarck" i siostrzany "Tirpitz" zostały zatopione odpowiednio w 1941 i 1944 r.

Do utworu "Bismarck" powstał teledysk autorstwa ekipy odpowiedzialnej za grę "World of Warships".

Jak już informowaliśmy, dziewiąty album Szwedów trafi do sprzedaży 19 lipca, tuż przed dwudziestą rocznicą powstania zespołu i będzie koncept albumem dotyczącym pierwszej wojny światowej.

Sabaton rozpoczął prace nad płytą dokładnie 100 lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Nagrania trwały trzy miesiące, a produkcją zajął się wspomniany Jonas Kjellgren (w studio Black Loungue). Mastering powierzono Maorowi Appelbaumowi, a okładkę po raz kolejny stworzył węgierski artysta Peter Sallaí.

"Nie po raz pierwszy tworzymy utwory osadzone w realiach pierwszej wojny światowej, ale teraz czuliśmy, że nadszedł czas, ażeby stworzyć album koncepcyjny na ten temat" - podkreśla basista Pär Sundström.

"Możecie się spodziewać licznych niespodzianek, jako że spróbowaliśmy nowych rozwiązań, a także cofnęliśmy się w czasie do koncepcji, którą, jak wiemy, wielu z was uwielbia. 'The Great War' idzie w parze z uruchomionym przez nas kanałem historycznym, co sprawi, że 2019 będzie najbardziej ekscytującym rokiem w karierze zespołu" - dodał Sundström.

Oto szczegóły "The Great War":



1. "The Future Of Warfare"

2. "Seven Pillars Of Wisdom"

3. "82nd All The Way"

4. "The Attack Of The Dead Men"

5. "Devil Dogs"

6. "The Red Baron"

7. "Great War"

8. "A Ghost In The Trenches"

9. "Fields Of Verdun"

10. "The End Of The War To End All Wars"

11. "In Flanders Fields".

"The Great War" będzie pierwszym albumu Sabaton z udziałem gitarzysty Tommy’ego Johanssona (Golden Resurrection, Reinxeed), który w 2016 roku zastąpił Thobbe Englunda.

Przypomnijmy, że heavy / powermetalowcy z Sabaton będą jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.

