"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który zdobył gigantyczną popularność w 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer". W marcu tego roku w polskiej telewizji pojawiła się rodzima wersja programu - "Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).



W emitowanym właśnie w USA sezonie programu jedną z postaci był "Jack In The Box", czyli tzw. "pajacyk z pudełka". Okazało się, że pod maską pajacyka znajdował się Rudy Giuliani, czyli jeden z najbliższych współpracowników byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Polityk wykonał utwór "Bad to the Bone" George'a Thorogooda & the Destroyers. Niezwykle kontrowersyjna w amerykańskich mediach postać została zbojkotowana przez Kena Jeonga, jednego z jurorów, który opuścił swoje stanowisko.

Inni jurorzy ale także publiczność byli w niemałym szoku, gdy zobaczyli go wychodzącego z kostiumu. Początkowo mówiono, że także Robin Thicke zbojkotował Giulianiego, ale w rzeczywistości tak się jednak nie stało - Nicole Scherzinger i Jenny McCarthy-Wahlberg tańcząc radośnie klaskały do występu Giulianiego.

Gospodarz Nick Cannon również raczej neutralnie wspomniał o ostatnich poczynaniach Giulianiego ("Panie Giuliani, przy tych wszystkich kontrowersjach, które pana teraz otaczają, myślę, że dziwi nas wszystkich, że jest pan tutaj w 'Mask Singer'). Thicke dodał jeszcze, że widok Giulianiego w programie to "zdecydowanie coś, czego nigdy by się nie spodziewał".

Skompromitowany po filmie "Borat 2" polityk wyznał, dlaczego zdecydował się na występ w show. Rozczulił swoim wyznaniem Nicole Scherzinger. "Chcę, żeby (moja wnuczka) wiedziała, że należy próbować wszystkiego. Nawet rzeczy, które są zupełnie do ciebie niepodobne i mało prawdopodobne" - wyjaśnił.

"Nie mógłbym wymyślić niczego bardziej niepodobnego do mnie i bardziej nieprawdopodobnego niż to. A ja lubię ten program. Od lat. I wydawało mi się, że to będzie dobra zabawa, a ja nie mam okazji do zbyt wielu zabaw" - dodał Giuliani.

Rudy Giuliani: kontrowersyjny polityk w "The Masked Singer"

Były burmistrz Nowego Jorku niegdyś był bohaterem tego miasta, ale od pewnego czasu nie jest zbyt lubiany przez część społeczeństwa. Rudy Giuliani blisko współpracował z Donaldem Trumpem podczas jego prezydentury, ale dał się także poznać opinii publicznej z kontrowersyjnych opinii dotyczących oszustwa wyborczego - zarzucał przeciwnikom politycznym, że "skradli wybory" Trumpowi.

Głośno stało się o nim także po premierze filmu "Kolejny film o Boracie", gdzie go ośmieszono. W filmie polityk udzielił wywiadu Marii Bakalovej, aktorce grającej córkę Borata. Polityk sądził, że rozmawia z prawdziwą dziennikarką, ale nie wiedział, że bierze udział w prowokacji, która miała wyśmiać jego poglądy.

Po wywiadzie doszło do dwuznacznej sytuacji w towarzystwie jedynie aktorki i Giulianiego, a wkrótce dołączył do nich Sacha Baron Cohen, który powiedział politykowi, że jego filmowa córka "ma tylko 15 lat" i "jest dla niego za stara". Niedługo po zarejestrowaniu nagrania Rudy Giuliani miał żądać uzyskania jedynej kopii nagrania, czego nie udało mu się osiągnąć.

To nie pierwszy raz, gdy tak kontrowersyjna dla amerykańskiej opinii publicznej postać pojawia się w programie - w 2020 w przebraniu Niedźwiedzia zaprezentowała się republikańska polityk Sarah Palin.