Ruby: Album "No Love" już w sprzedaży. Zobacz klip "Kosmos"

"Kosmos" to nowy singel Rubego, który promuje jego debiutancki album "No Love". Gościnnie w numerze pojawia się Kubańczyk.

Kadr z teledysku "Kosmos" Rubego i Kubańczyka /

"No Love" to pierwszy solowy album Rubego. Na płycie znajdzie się 11 numerów, w tym takie kawałki jak "Yolo", "Czarna Bandera", "Heroina", "Łzy Słońca" oraz "Róża w Betonie".

Reklama

Płyta do sprzedaży trafiła 26 kwietnia, a ostatnim teledyskiem, który promował go przed premierą, był ten zrealizowany do piosenki "Kosmos".

W numerze gościnnie udziela się Kubańczyk. Za jego produkcję odpowiedzialny jest Johny Black. Teledysk zrealizował Łukasz Krusiński. W klipie oprócz samych wykonawców pojawiła się też modelka Roksana Pietkiewicz.

Zobacz klip "Kosmos":