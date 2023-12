Jesienią Jann wystąpił w siedmiu największych polskich miastach i każdy z tych koncertów otwierał przedpremierowo nowy utwór "Charisma" ( posłuchaj! ).

Po zakończeniu trasy 24-latek wypuścił tę piosenkę do serwisów streamingowych. To kolejny autorski numer wokalisty - odpowiada za warstwę tekstową i muzyczną singla, a przy produkcji numeru ponownie współpracował z Jeremiaszem Hendzlem.

Reklama

Dodajmy, że na początku 2024 r. razem ze swoim zespołem wyrusza w międzynarodową trasę koncertową, podczas której odwiedzi Pragę, Berlin, Kolonię, Hamburg oraz Londyn. Bilety na te koncerty wyprzedały się w niecałe 24 godziny.

Wideo Charisma

Kim jest Jann?

Pomimo przegranej w preselekcjach do Eurowizji 2023 (do Liverpoolu ostatecznie w barwach Polski poleciała Blanka), Jann okazał się ich cichym zwycięzcą. To właśnie dzięki piosence "Gladiator" i nieokrzesanemu wizerunkowi zaczął pojawiać się na najważniejszych scenach w Polsce - m.in. na Open'er Festival, Orange Warsaw Festival (gościnnie u boku Jareda Leto z Thirty Seconds to Mars) czy Polsat SuperHit Festiwal .

Wokalista naprawdę nazywa się Jan Rozmanowski. Jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Śpiewał w Operze Narodowej, kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze był singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji.

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery - mówił w rozmowie z Interią Jann.

Clip Jann Gladiator

Jann w preselekcjach zajął ostatecznie drugie miejsce, a fani przez długi czas apelowali, by to właśnie on zastąpił Blankę w Liverpoolu. 24-latek otrzymał swoją drugą eurowizyjną szansę - piosenka "Gladiator" została wybrana jako reprezentant Polski do konkursu OGAE Second Chance.