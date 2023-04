Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Clip Topky Znów spina (Long Island)

"Szpile" w krótkim czasie zanotowały ponad 4,2 mln odsłon.

Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "Spina (Long Island) oraz "All for You", cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base.

Angelika Żmijewska zaskoczyła swoich fanów, publikując relację z wyjątkowej sesji zdjęciowej zrobionej pod prysznicem. Wokalistka odsłoniła swoje ciało i bez ubrania stanęła przed obiektywem Marcina Bąkowicza. Jest okryta jedynie prześwitującą tkaniną.

Okazuje się, że sesja jest elementem ważnego projektu.

"Sesja jest częścią jego projektu NATURALNE PIĘKNO, który ma na celu wspierać kobiety, ich samoocenę i poczucie własnej wartości. I faktycznie tak sie tam czułam, piękna na zewnątrz i w środku. Siła jest kobietą!" - pisze Andżelika.

"Fani oszaleją", "Andżela to nie kobieta, to anioł", "Jesteś piękna", "Prawdziwa Afrodyta" - czytamy w komentarzach.

Nie możemy się doczekać efektów sesji!

