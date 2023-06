Roksana Węgiel popularność zdobyła, kiedy to wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak). Młoda gwiazda dorastała na oczach całej Polski, a media skrzętnie odnotowywały każde wydarzenie z jej kariery oraz życia prywatnego.

W ostatnich miesiącach u wokalistki sporo się dzieje. W styczniu 2023 roku skończyła 18 lat, ujawniła swój związek z starszym od niej o 8 lat Kevinem Mglejem oraz - co dla niej najważniejsze - rozpoczęła promocja jej drugiego albumu. Płyta "13+5" ukazała się 31 marca. Niedawno gwiazda poinformowała, że ona i Mglej są zaręczeni.

Reklama

21 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie III Igrzysk Europejskich, które w tym roku odbywają się w Krakowie. Podczas koncertu z tej okazji gwiazda postawiła na odważny strój, w którym sporo odsłoniła.

Nie wszystkim spodobała się ta stylizacja, a wielu zdecydowało się na dość dosadne komentarze. Choć niektórym zdaje się, że Roksana Węgiel wciąż jest dzieckiem, to wokalistka w styczniu tego roku skończyła 18 lat. Jak widać niektórzy nie potrafią pogodzić się z tym faktem i wciąż zarzucają jej "zbyt wyzywające stylizacje i za mocny makijaż".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w 18-te urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe [WYWIAD] INTERIA.PL

Roxie Węgiel pod ostrzałem krytyki. Poszło o jej strój

Nie inaczej było tym razem, gdy Węgiel pojawiła się na scenie w krótkiej spódniczce i butach na platformie. "18-latka wygląda jak zrobiona 30-latka. Co będzie dalej"; "Nie rozumiem, jak podczas prób generalnych mogłaś nie wychwycić, że na scenie prawie wszystko widać" - piszą zawiedzeni stylizacją komentatorzy.

Niektórym nie przypadł do gustu jej występ i zarzucają jej, że brakowało w tym werwy. "Na scenie wyglądałaś jak znudzona pseudo gwiazdka. Zero energii pasji i chęci .... Pokazać tyłek, cycki, wymalowana buzię i tyle. Zgarnąć 'hajsy' i do domu. Przykre bo gdzieś się zatraciłas i nie wiem czy uda Ci się wrócić na odpowiednie tory pomimo pięknego głosu i niesamowitego potencjału" - grzmi jedna z komentatorek.



Są też tacy, którym stylówka Roxie mocno przypadła do gustu. "Roxie! Jesteś śliczną, utalentowaną i uroczą dziewczyną. Nie przejmuj się tym, co piszą hejterzy. To są smutni ludzie, którzy Ci zazdroszczą i myślą, że będzie im lepiej wyzywając innych"; "Super fotki super zdjęcia super strój" - piszą.

Instagram Post Rozwiń

Na krótko przed inauguracyjnym koncertem Roxie zamieściła inne zdjęcie, które zachwyciło jej fanów. "Wyglądasz jak zwykle pięknie i inspirująco", "Śliczna", "Cudna", "Najpiękniejsza kobieta", "Promieniejesz", "Jak można być tak pięknym" - pisali jej fani.

Instagram Post Rozwiń

Roksana Węgiel zachwyca w bikini. Co zarzucili jej fani?

W ostatnim czasie Węgiel zachwyciła fanów zdjęciem z basenu, jednak część komentujących zarzuciło jej, że przy publikacji pozwoliła sobie na zbyt duży retusz.

"Jak można wstawiać tak przerabiane zdjęcia", "Coś się trzasnęło w Photoshopie" - można było przeczytać.