Roxie Węgiel przekazała, jak jej poszło na maturze. Wbiła szpilę byłej gwieździe TVN

Roxie Węgiel przystąpiła do egzaminu dojrzałości jak wielu młodych Polaków. Gwiazda, która zasłynęła zwycięstwem w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior 2018 ma już 18 lat i w tym roku podeszła do matury.

Przed pierwszymi egzaminami na TikToku zamieściła nagranie, w którym pokazała się w maturalnej stylizacji. W tle słychać piosenkę Maty "100 dni do matury", której fragment tekstu brzmi: "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Słowa te nie są zaskakujące w kontekście do edukacji wokalistki, która już w przeszłości zapewniała, że po maturze nie planuje iść na studia.

"Co ma być to będzie! Powodzenia" - napisała pod nagraniem. Na nim widzimy ją w swetrze z dekoltem w serek, białej koszuli i krótkiej spódniczce. 18-latka założyła także buty na koturnie i czarno-białe skarpetki.

TikTok

Gwiazda "Projektu Lady" krytykuje strój Roksany Węgiel

Tę stylizację jako "nieodpowiednią" i "nieadekwatną do sytuacji" skrytykowała gwiazda "Projektu Lady", Irena Kamińska-Radomska.

W najnowszej relacji na Instagramie Roxie Węgiel pochwaliła się, że zakończyła egzaminy maturalne. "Koniec matur! Ustny polski zdany na 90 proc." - napisała 18-latka.

Wokalistka dodała, że jej "dzisiejszy outfit zdobią perły", co można odebrać jako szpilę w kierunku telewizyjnej mentorki show TVN.