Ronnie Wood odsłonił najnowszy obraz, "Abstract Performance". Muzyk, który zasłynął występami w The Faces i The Rolling Stones w przeszłości także malował kolegów z branży. Na nowym dziele widzimy Keitha Richardsa, Charliego Wattsa oraz... nagiego Micka Jaggera!

Muzyk podczas odsłonięcia nowego dzieła miał możliwość opowiedzenia o swoich dotychczasowych artystycznych poczynaniach. Okazało się, że na krótko przed śmiercią księcia Filipa w zeszłym roku, Ronnie namalował jego portret, który chciał podarować rodzinie królewskiej. 74-letni gitarzysta wspomniał: "Namalowałem wspaniały obraz księcia Edynburga na krótko przed jego śmiercią, gdzie przechyla swój kapelusz" - mówi. "Użyłem węgla drzewnego, brązowej pastel sepii. Skończyłem go na krótko przed jego śmiercią. Miałem zamiar mu go pokazać" - opowiada o niedokończonym projekcie.

Jak mówi Ronnie, książę William, czyli wnuk Filipa, który otrzymał obraz, obiecał, że pokaże portret królowej Elżbiecie II. "To dla mnie prawdziwy zaszczyt" - ekscytuje się.

Zdjęcie Nowy obraz Ronniego Wooda można oglądać w Londynie / Samir Hussein / Getty Images

Świeżo odsłonięty obraz jest inspirowany dziełem Picassa "Three Dancers" z 1925 roku. Muzyk ukazał na nim swoich kolegów z zespołu, w tym nieodżałowanego Charliego Wattsa, który przez niemal sześć dekad nadawał rytm słynnemu zespołowi. "Stary, dobry Charlie. Dał Steve'owi Jordanowi, naszemu nowemu perkusiście, swoje błogosławieństwo i to była naprawdę wspaniała, serdeczna rzecz" - wspomina przyjaciela. Wood zacytował słowa Wattsa, który miał stwierdzić, że pomimo jego braku w zespole, grupa musi iść dalej. "Powiedział: 'Nie będę mógł teraz do was dołączyć, ale nie zamierzam zabierać ludziom pracy. Chcę, aby wszystko trwało dalej. Steve, zagraj dla mnie" - opowiada gitarzysta. "I on to zrobił. [Dał] Nowy napęd i wspaniale kontynuuje legendę Charliego".

Z wypowiedzi muzyka wynika, że The Rolling Stones planują w tym roku trasę koncertową po Europie! Koncerty mają być przyczyną, dla której zespół po raz kolejny odroczył wydanie premierowego albumu. "To się dzieje powoli. To te przerwy pomiędzy, które pochłaniają cały czas. Jest też kwestia zebrania nas wszystkich razem ponownie. Każdy z nas jest w innej części świata" - mówi Wood. "Zamiast więc kłaść nacisk na pośpiech w tworzeniu albumu, robimy coś zupełnie przeciwnego i poświęcamy temu naprawdę dużo czasu. A na pierwszym miejscu stawiamy występy na żywo" - argumentuje gitarzysta.



Zdjęcie Ronnie Wood z żoną Sally na tle obrazu / Karwai Tang / Getty Images

Obraz stworzony przez Ronniego jest jego trzecim, który stworzył pod wpływem twórczości Picassa. Można go oglądać na Wood Lane w Londynie jeszcze do 14 lutego. Co powiedzieli o nowym dziele koledzy z zespołu? "Oni przyzwyczaili się do moich obrazów i wszyscy je lubią. Na początku pokazywałem im moje obrazy, a oni mówili: 'O kurczę. Tylko nie kolejny!' A teraz naprawdę je lubią. Na wszystkich Mick jest nagi. Inspiracją są trzy tancerki Picassa. A ja pomyślałem, dlaczego nie?" - opowiada Ronnie Wood.