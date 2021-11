Ronnie Atkins, wokalista Pretty Maids w rozmowie z telewizją Duke TV opowiedział o swojej chorobie i aktualnym stanie zdrowia. Wyznał też, dlaczego zdecydował się mówić publicznie o chorobie. "Po prostu postanowiłem być otwarty na ten temat, ponieważ w mojej rodzinie był rak. W tamtych czasach, kiedy moja matka go miała - zmarła na niego 33 lata temu - było to coś, o czym się wtedy nie mówiło" - wyznał.

"Kiedy zdiagnozowano u mnie raka w czwartym stadium, po prostu zaprzeczałem temu... Nie chcę, żeby to 'przejęło' moje życie" - kontynuował muzyk. "Wciąż mam rzeczy, które chcę zrobić. Wciąż chcę żyć. Wciąż mam wiele do przekazania, wiele muzyki do zaśpiewania. I nadal chcę być w pobliżu. I jestem tu teraz. Po półtora roku wciąż tu jestem, a gdybyś zapytał mnie półtora roku temu, nie byłbym taki pewny. Więc bywało tak i tak. Ale zdecydowałem się mówić otwarcie na ten temat" - mówi wokalista Pretty Maids.

Wiele wsparcia w ostatnim czasie usłyszał od swoich fanów, dlatego też cieszy się, że powiedział światu o swojej walce z rakiem. "Otrzymałem tak wiele miłości od fanów w mediach społecznościowych, więc po prostu staram się trochę odwdzięczyć i nadal być otwartym na ten temat". Atkins przyznaje jednak, że nie chce zdradzać wszystkiego o swojej chorobie, a tylko fragment ze swojej codzienności. "Nie mówię ludziom wszystkiego. Staram się nie pozwolić, aby to rządziło moim życiem - lub przynajmniej nie rujnowało go. Diagnoza się nie zmieniła, ale czuję się dobrze. I tak długo, jak czuję się dobrze żyję z dnia na dzień"



Atkins wcześniej myślał, że po chemioterapiach i leczeniu wygrał już walkę z rakiem. Okazało się, że choroba powróciła. W marcu 2021 roku w rozmowie z MisplacedStraws.com mówił: "Będę potrzebował tych skanów co trzeci miesiąc i za każdym razem jest to bardzo denerwujące dla mnie, mojej żony i dzieci. Nigdy nie wiesz, co ci powiedzą, bo ostatnim razem, kiedy miałem poważną diagnozę czwartego etapu, kiedy rak się rozprzestrzenił, właściwie nie czułem żadnego bólu. Nigdy nie wiesz, co cię czeka".



U 56-letniego Atkinsa raka płuc zdiagnozowano w 2019 roku. Muzyk przeszedł wówczas co najmniej 33 zabiegi radioterapii i cztery chemioterapie jesienią. Krótko po tym został uznany za wolnego od raka. Niestety, w październiku 2020 r. ogłosił, że jego rak powrócił. W przeszłości muzyk żartował w wywiadach, że sekretem jego głosu jest "dwadzieścia papierosów dziennie i mały drink od czasu do czasu".



Zespoł Pretty Maids utworzył wraz z gitarzysytą Kenem Hammerem w 1982 roku. Ich trzeci album "Future Worlds" w kręgu fanów tej muzyki, jest uznawany za klasyczny album. Dyskografię grupy zamyka płyta "Undress Your Madness" z 2019 roku.