Roksana Węgiel zerwała kontrakt z wytwórnią? Jest komentarz!

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że Roksana Węgiel miała zerwać kontrakt z wytwórnią. Przedstawiciel Universal Music Polska odpowiedział na plotki.

Kilka dni temu kolorowe media podały informację, że rodzice Roksany Węgiel rozwiązali kontrakt z wytwórnią, z którą "Roxie" współpracowała od początku kariery.



Powodem miały być nadgodziny, które nastoletnia gwiazda spędzała między innymi na planach teledysków.

Podejrzenia o zakończeniu współpracy miały swoje źródło w tym, że piosenki młodej wokalistki rzadziej słychać w radiu. Potwierdzały to też wypowiedzi osób z bliskiego otoczenia nastolatki.



"Umowa pomiędzy Roksaną Węgiel a Universal Music Polska pozostaje w mocy, a zgodnie z jej zapisami, szczegóły dotyczące współpracy objęte są klauzulą poufności" - skomentował jednak przedstawiciel wytwórni, Sławomir Kochański w rozmowie z "Vivą!".

"Prawdą jest, że obecnie toczą się rozmowy na temat podejścia obydwu stron do realizacji dalszych działań. Wierzymy, że wkrótce wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania zarówno dla Roksany jak i jej kariery muzycznej" - dodał również.



"Pojawiających się online artykułów, bazujących na informacjach nieznanego pochodzenia, nie należy traktować jako wiarygodnych źródeł informacji w tej sprawie" - podsumował.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono kilkanaście milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

W czerwcu 2019 roku ukazała się wspomniana płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" czy "Obiecuję".