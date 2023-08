Roksana Węgiel nazywana jest polską księżniczką popu. Od lat pojawia się na liście przebojów i ma na swoim Instagramie aż 1,4 miliona obserwatorów. Największą popularność przyniósł jej udział w dziecięcej Eurowizji, którą młoda artystka wygrała. Nic dziwnego, że jej życie prywatne cieszy się takim zainteresowaniem ze strony fanów.

Pomimo tego że wokalistka niedawno skończyła 18 lat, jest więc bardzo młoda, prowadzi dość dorosłe życie. Zostaje ambasadorką kolejnych produktów zarabiając przy tym duże pieniądze, a także wypoczywa na prawdziwych, "dorosłych" wakacjach u boku starszego o 8 lat partnera.

I choć na początku opinia publiczna śledziła ich każdy krok, to widać, że powoli przyzwyczaiła się do tego, że Węgiel jest już dorosła, a w mediach relacjonuje niemal każde zdarzenie w ich relacji.

Dosłownie parę dni temu para wróciła ze słonecznej Marbelli. Cały wspólny wyjazd pokazywali w mediach społecznościowych, a podczas odpoczynku nie zabrakło kąpieli nad basenem i przepełnionych romantyzmem zachodów słońca.

Gdyby tego było mało, Węgiel zdecydowała podsumować wyjazd kolejną fotografią. Na tej widać ją na dachu domu prężącą się na tle morza. Młoda gwiazda na sobie ma cekinowy strój kąpielowy, a z ramion spada jej zbyt duża koszula. Widać, że pogoda dopisywała, bo jest dość opalona.

"Czyli jednak węgiel jest gorący"; "Promieniejesz"; "Przysięgam najpiękniejsza kobieta na świecie"; "Widać, że wakacje Ci służą!""; "Pięknie wyglądasz"! - czytamy w komentarzach fanów.

Roxie Węgiel - kim jest? Kim są jej rodzice?

Jakiś czas temu Roxie Węgiel w jednym z wywiadów wyznała, że nie może się doczekać ślubu. "Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - mówiła w rozmowie ze "Światem Gwiazd"

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

Rodzice gwiazdy to Edyta i Rafał Węgiel. Ojciec Roksany jest przedstawicielem handlowym, natomiast jej matka pracowała jako kosmetyczka, jednak zrezygnowała z tej pracy, aby towarzyszyć córce podczas tras koncertowych. Oprócz tego Roksana ma też młodsze rodzeństwo: Maksymiliana i Tymoteusza. Drugi z braci jest rówieśnikiem dziecka jej partnera. Roxie przekonuje, że właśnie przez to bardzo dobrze dogaduje się z pociechą swojego narzeczonego.