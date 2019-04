Roksana Węgiel jako Roxi. Zobacz teledysk "Lay Low". Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do nowego utworu Roksany Węgiel. Laureatka Eurowizji Junior 2018 piosenkę "Lay Low" prezentuje pod pseudonimem Roxi.

Roksana Węgiel prezentuje nowy utwór jako Roxi /Borys Synak /Universal Music Polska

Pochodząca z Jasła Roksana Węgiel szerszą popularność zdobyła w programie "The Voice Kids". Obecnie 14-letnia wokalistka wygrała pierwszą edycję show TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o planach na 2019 rok Newseria Lifestyle

Reklama

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę, która zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce (posłuchaj!).

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!

Po programie laureatka "The Voice Kids" zaprezentowała dwa single - "Żyj" i "Obiecuję" (oba mają już wielomilionową oglądalność). Na początku października 2018 r. Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" (posłuchaj!) promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Roksana Węgiel Żyj

Sprawdź tekst piosenki "Żyj" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Sprawdź tekst piosenki "Obiecuję" w serwisie Teksciory.pl!

Wcześniej Roksana została wybrana polską reprezentantką na Eurowizję Junior 2018 z utworem "Anyone I Want to Be".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po powrocie do Polski z Eurowizji dla Dzieci 2018 TV Interia

Po wygranej w Mińsku jej popularność zaczęła lawinowo rosnąć - eurowizyjną piosenkę wybrano do promocji animacji "Manu. Bądź sobą", a młoda wokalistka została zaproszona na gościnny występ na tegorocznej "dorosłej" Eurowizji w Izraelu.

W piątek (12 kwietnia) Węgiel - już jako Roxi - zaprezentowała teledysk do singla "Lay Low".

Clip Roksana Węgiel Lay Low

Sprawdź tekst utworu "Lay Low" w serwisie Teksciory.pl

Za produkcję piosenki odpowiada Australijczyk Steve Manovski, który ma na swoim koncie hity dla takich gwiazd jak Sigala, Ella Eyre, Hardwell i wielu innych.



"Lay Low" zapowiada debiutancki album Roksany, który ukaże się 7 czerwca. Znajdą się na nim również wcześniejsze single "Obiecuję", "Żyj" czy "Anyone I Want To Be".

Roksana Węgiel wróciła do Polski. Na lotnisku tłum fanów 1 9 Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, wróciła do Polski. Na lotnisku czekali na nią bliscy i tłum fanów. Autor zdjęcia: Piętka Mieszko Źródło: AKPA 9