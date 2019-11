Roksana Węgiel "Half of My Heart": Internauci oczarowani nowym teledyskiem Roxie

Roksana Węgiel zaprezentowała premierowy utwór "Half Of My Heart". To zapowiedź limitowanej reedycji debiutanckiej płyty wokalistki. Internauci są zachwyceni: "To piosenka na światowym poziomie!".

Roksana Węgiel zaprezentowała nowy klip /DPPA/Sipa USA / East News

Nagrany po angielsku "Half Of My Heart" został wyprodukowany przez Toma Martina - jednego z najlepszych holenderskich producentów. Autorką piosenki jest polska wokalistka pop, Sanah.

Clip Roksana Węgiel Half Of My Heart

Reklama

Utwór promuje nadchodzącą płytę 14-latki. To limitowana reedycja pierwszego albumu, który już dwa miesiące po premierze pokrył się złotem. Longplay będzie składał się z 17 nagrań. Usłyszymy tam nie tylko takie przeboje jak: "Obiecuję" i "Anyone I Want To Be", ale także cztery premierowe utwory. Album ukaże się 15 listopada.

Przypomnijmy, że debiut zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids" ukazał się 7 czerwca 2019 roku.



Roksana Węgiel wkrótce będzie mogła sprawdzić się w też nowej roli - będzie prowadzącą tegoroczną edycję Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach. Węgiel triumfowała w konkursie w poprzednim roku.