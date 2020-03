Roksana Węgiel coveruje piosenkę 5 Seconds of Summer "Teeth". Posłuchaj!

Roksana Węgiel - jedna z najpopularniejszych nastolatek młodego pokolenia - prezentuje cover do przebojowego utworu 5 Seconds Of Summer pt. "Teeth".

Roskana Węgiel w nowej piosence /Łukasz Kalinowski / East News

Digster Spotlight to cykl, w którym młodzi polscy artyści prezentują covery największych współczesnych hitów. Swoje propozycje przygotowali wcześniej Marcelina Szlachcic, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska, Lanberry i Patryk Skoczyński oraz Carla Fernandes.

Również dziś do sklepów i serwisów cyfrowych trafił nowy albumu 5 Seconds Of Summer pt. "Calm", z którego pochodzi powyższy cover.

Posłuchaj utworu "Teeth" w wykonaniu Roksany Węgiel:

Wideo Roksana "Roxie" Węgiel - Teeth (Digster Spotlight) (Utwór: "Teeth (Digster Spotlight)"/Audio Only)

Posłuchaj oryginału od 5 Seconds of Summer:

Clip 5 Seconds Of Summer Teeth

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" (sprawdź!).

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" (posłuchaj!) w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

W czerwcu 2019 roku ukazała się wspomniana płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję".

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

Dotychczasowa liczba streamów katalogu Roxie przekroczyła 120 mln. Dwa miesiące po premierze album pokrył się złotem.

15 listopada do sklepów trafiła limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, w tym cztery premierowe ("Half Of My Heart" - posłuchaj!, "True", "MVP" - zobacz klip!, "Cisza"), trzy z nich zaśpiewane zostały w języku angielskim. Węgiel wykonała również utwór promujący Eurowizję Junior 2019 pt. "Share The Joy".