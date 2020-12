Rok od śmierci Marie Fredriksson (Roxette). Posłuchaj piosenki "Sea of Love"

W pierwszą rocznicę śmierci Marie Fredriksson opublikowano jej singel "Sea of Love". To ostatni utwór, który nagrała wokalistka grupy Roxette.

Marie Fredriksson (Roxette) zmarła 9 grudnia 2019 r. /Roberto Finizio/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Singel "Sea of Love" ukazał się z inicjatywy rodziny w celu uhonorowania Marie Fredriksson. To zarazem ostatnia piosenka nagrana przez nią przed śmiercią.



Przypomnijmy, że szwedzka gwiazda zmarła 9 grudnia 2019 roku po wieloletniej walce z chorobą. Miała 61 lat.

Wokalistka grupy Roxette od lat chorowała - w 2002 r. wykryto u niej guza mózgu. Do aktywnego koncertowania z zespołem powróciła niemal dekadę później.



Problemy zdrowotne sprawiły, że w kwietniu 2016 r. trasa Roxette została odwołana. Lekarze zalecili wówczas wokalistce zakończenie występów na scenie.

"Dziękuję Marie, dziękuję za wszystko. Byłaś wspaniałym muzykiem, mistrzem głosu, cudownym wykonawcą. Dziękuję za to, że pomalowałaś moje czarno-białe piosenki w najpiękniejsze kolory" - napisał w pożegnaniu Per Gessle, który był drugim liderem Roxette.

W ostatnich latach życia Marie Fredriksson wypuściła kilka solowych singli, które były bliskie jej sercu. Kolejno ukazywały się jazzowa ballada "Alone Again" (2017), bluesowy cover "I Want to Go" (2017) i bigbandowy numer "Sing Me a Song" (2018), którego premiera zbiegła się z 60. urodzinami wokalistki.



Utwór "Sea of Love" powstał zainspirowany demonstracjami w Sztokholmie po atakach terrorystycznych na ulicy Drottninggatan. W kwietniu 2017 r. terrorysta zamachowiec skradzioną ciężarówką wjechał w tłum ludzi i dom handlowy, w którym wybuchł pożar. W zamachu zginęło pięć osób.

Tytułowe "morze ludzi" odnosi się do ludzi, którzy zgromadzili się, by pokazać swoją miłość i zaapelować o pojednanie.