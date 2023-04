Roger Waters , były frontman Pink Floyd, planował zagrać koncert we frankfurckiej Festhalle 28 maja 2023 roku. Wcześniej jednak Rada Miasta odwołała jego występ z powodu poglądów muzyka na temat Izraela nazywając go "jednym z najbardziej znanych na świecie antysemitów".

Zanim wydano wyrok Waters zapowiedział, że w dniu koncertu i tak przyjedzie do Frankfurtu, by w razie możliwości móc wystąpić. Ponadto na Instagramie zamieścił zdjęcie grobu Sophie Scholl, niemieckiej studentki i działaczki antynazistowskiej, ściętej przez gilotynę w 1943 roku za dystrybucję antywojennych ulotek w okolicy Uniwersytetu w Monachium.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Wcześniej zaznaczał także, że być może podejmie kroki prawne przeciwko władzom miasta, bo odwołanie swoich koncertów we Frankfurcie traktuje jako nieuzasadnioną próbę "uciszenia go". Nie wiadomo, czy Waters w takim razie zdecyduje się jednak zagrać odwołany przed kilkoma tygodniami koncert.

Roger Waters wygrywa w sądzie z Frankfurtem. Zagra w Niemczech?

Według The Guardian, sąd uznał, że choć niektóre elementy występów Watersa są "niesmaczne" i w oczywisty sposób nawiązują do symboliki inspirowanej nazizmem, to wciąż zezwala mu na to wolność artystyczna. Władze miejskie we Frankfurcie i innych niemieckich miastach były oburzone tym, że podczas ostatniej trasy nad publicznością latał balon w kształcie świni przedstawiający loga różnych film, a także Gwiazdę Dawida.

Krytycznie odebrano również lokalizację koncertu - to tam w 1938 roku zebrano ponad 3000 żydowskich mężczyzn z Frankfurtu i wysłano do obozów koncentracyjnych. Sąd zauważa jednak, że pomimo tego wyboru lokacji koncert muzyka powinno traktować się "jako dzieło sztuki".

Co najważniejsze w postanowieniu sądu, ten uważa, że żaden z występów muzyka "nie gloryfikował ani nie relatywizował zbrodni nazistów, ani nie utożsamiał się z nazistowską ideologią rasistowską". Nie było też żadnych dowodów na to, że Roger Waters użył w swoim show materiałów propagandowych. Miasto wciąż ma możliwość odwołania się od decyzji sądu.

Ledwie miesiąc temu pojawiła się petycja, która wspierała Watersa w staraniach o zagranie koncertu we Frankfurcie. Podpisało ją kilkanaście tysięcy osób, m.in. Eric Clapton czy Nick Mason z Pink Floyd. Oczywiście prędko pojawiła się także odpowiedź na petycję popierającą muzyka - taka, która miała doprowadzić do zakazania jego kolejnych występów.

Kim jest Roger Waters?

Roger Waters był jednym z założycieli legendarnego zespołu Pink Floyd (posłuchaj!). W 1985 roku opuścił skład i rozpoczął karierę solową. Z każdym rokiem coraz bardziej oddala się od dawnych kolegów - nie tylko pod względem muzycznym i osobistym, ale też ideologicznym.

Muzyk, który angażuje się w sprawy społeczne i polityczne krytykował w ostatnich miesiącach m.in. zaangażowanie USA i NATO w konflikty - nie tylko w Ukrainie. Podczas trwającej wojny napisał list m.in. do ukraińskiej pierwszej damy sugerując, że pomoc Zachodu wcale nie wyjdzie krajowi na dobre. "Jeśli przez 'wsparcie dla Ukrainy' rozumiecie Zachód kontynuujący dostarczanie broni dla wojsk rządu w Kijowie, obawiam się, że możecie się tragicznie pomylić" - pisał Waters. Dodał też, że Stany Zjednoczone "zadeklarowały zainteresowanie tym, aby wojna trwała jak najdłużej". Przemawiał także na zebraniu ONZ gdzie przekonywał, że wojna musi się jak najszybciej skończyć.