Roger Waters prosi ukraińską pierwszą damę, by pomogła "przekonać naszych przywódców do powstrzymania rzezi"

Wiadomości

Roger Waters wystosował list otwarty do pierwszej damy Ukrainy, Oleny Zełeńskiej, w którym sugeruje, by ta przekonała swojego męża do pracy na rzecz zawieszenia broni z Rosją i "powstrzymania rzezi".

Roger Waters był liderem grupy Pink Floyd /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images